V Brežicah prva deklica Nina

2.1.2021 | 09:45

Nina z mamico Janjo Tomažič (Foto: A. Ž., porodnišnica Brežice)

Brežice - V Brežicah se je prva v letu 2021 rodila deklica Nina Štamcar, ki je sta se je tako razveselila starša Janja Tomažič in Robert Štamcar s Studenca v sevniški občini. Nina je prišla na svet 1. januarja ob 1:07 zjutraj.

V dežurni ekipi v porodnišnici so bili ob Nininem rojstvu: zdravnica Nataša Kočnar, dr. med., spec. gin.in por., pediatrinja Nataša Božović Mihailović, dr.med, spec. ped., babica Andreja Žertuš, otroška sestra Mateja Lipej in dipl. medicinska sestra Metka Glogovšek.

V porodnišnici v Brežicah so imeli zadnje rojstvo v lanskem letu 30. decembra ob 8:39. Takrat se je rodil deček Matias Cerjak, njegova starša sta Maruša Oljačić in Marko Cerjak iz Podbočja v občini Krško.

V dežurni ekipi v porodnišnici ob zadnjem rojstvu v letu 2020 so bili: zdravnika Bojan Vidaković, dr. med., spec. gin. in por. in Zoran Šehović, dr. med., spec. gin. in por., pediater Goran Žarković, dr. med., spec. ped., babica Manca Brilej, otroška sestra Jerneja Pavlič in Milena Lajtner, dr. med., spec. anest. in rean.

M. L.