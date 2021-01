Ob današnjih padavinah bodo reke naraščale

2.1.2021 | 10:50

Krka (Foto: arhiv DL)

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) se bodo padavine na zahodu okrepile in širile proti vzhodu države, kjer bo dopoldne še večinoma suho vreme. Do večera bodo padavine zajele vso Slovenijo.

Reke v zahodnem in osrednjem delu države naraščajo, pri čemer so nekoliko močneje narasle reke na Notranjskem. Drugod je vodnatost rek povečini ustaljena, v severovzhodni Sloveniji pa se še zmanjšuje. Danes dopoldne in sredi dneva se bodo, kot pravijo na Arso, pretoki rek, ki zjutraj naraščajo, prehodno ustalili, a bodo popoldan in predvsem zvečer ter v noči na nedeljo reke v večjem delu države ponovno naraščale. Močneje lahko narastejo na Notranjskem in v Primorju, kjer je ob pojavu neviht možno tudi hitro naraščanje hudourniških vodotokov. Na tem območju lahko pride tudi do razlivanja posameznih rek.

Danes se bodo ponovno začele razlivati tudi Ljubljanica in Krka ter nekateri njeni pritoki. Ljubljanica in Krka bosta v nedeljo še naraščali in se razlivali na območjih vsakoletnih poplav. V večjem delu države pa bodo v nedeljo čez dan reke že upadale, naraščale bodo le še večje reke v vzhodni Sloveniji. V ponedeljek se bo vodnatost rek po državi zmanjševala.

V bližini morja bodo možne nevihte. V Vipavski dolini in na Krasu bo pihala burja, ob morju pa jugo. Danes med 10. in 12. uro ter v noči na nedeljo med 22. in 1. uro bo gladina morja ob slovenski obali povišana. Možno je razlivanje morja na najnižjih delih obale v višini do 10 cm.

Geološki zavod Slovenije ob napovedanih padavinah opozarja na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov predvsem v zahodni Sloveniji, pa tudi v ostalih predelih države.

dodano ob 11.25:

Po podatkih Agencije RS za okolje se bo zaradi večje količine novozapadlega snega v soboto, 2. 1. 2021, predvsem v visokogorju Julijcev povečala nevarnost snežnih plazov in bo velika (4. stopnje).

M. L.-S.