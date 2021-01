Testiranje kot promocija

2.1.2021 | 13:05

Množičnega testiranja v Novem mestu se je v treh dneh udeležilo nekaj manj kot 900 oseb. (Foto: B. B.)

Z dnevom zamude se je v torek, 22. decembra, v Sloveniji začelo množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi antigenskimi testi (HAT). Med prvimi kraji, kjer so začeli s testiranjem prebivalcev, sta bila tudi Novo mesto in Sevnica, že v sredo SO teste začeli opravljati tudi v Kostanjevici na Krki in Krškem ter v četrtek v Brežicah, v začetku tega tedna pa tudi v Črnomlju.

Množična testiranja je organiziralo Ministrstvo za zdravje in so bila za prebivalce prostovoljna in brezplačna. Sicer je bil strošek nabave hitrega testa nekaj manj kot dva evra, stroški izvedbe testiranja pa naj bi znašali še dodatnih 15 evrov. Za testiranje se ni bilo treba najaviti, kdor se je želel testirati, je moral s sabo prinesti samo osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja, med čakanjem na test pa ohranjati medsebojno razdaljo in nositi masko. Na izid testa je bilo potrebno počakati okoli 15 minut, testirancu pa je izvid z navodili, kako ravnati v primeru, če je test pozitiven, posredoval NIJZ po sporočilu SMS.

RAZLIČNI IZVAJALCI

Testiranja so izvajali različni izvajalci. Na javni poziv Ministrstva za zdravje se jih je prijavilo 52, ki so ponudili 130 mobilnih ekip, od katerih se je v vsaki lahko testiralo od 30 do 40 oseb na uro. V Novem mestu, kjer je testiranje potekalo v avli Kulturnega centra Janeza Trdine, je teste izvajal Zdravstveni zavod Zdravje iz Ljubljane po naročilu Ministrstva za zdravje. Kot je povedala direktorica občinske uprave MO Novo mesto Vida Čadonič Špelič, so z veseljem sprejeli možnost hitrega testiranja, ob tem pa so na občini pozvali vsa večja podjetja v občini, občane in javnost, da se udeležijo hitrih testov. »Ker gre za hiter način odkrivanja novih okužb, je to zagotovo eden najbolj učinkovitih načinov za ustavitev epidemije. Glede na to, da je imela v zadnjem času naša regija slabo epidemiološko situacijo, smo prepričani, da je tudi ta akcija pripomogla k ozaveščanju ljudi in s tem čim hitrejši vrnitvi k normalnemu življenju,« je povedala Čadonič Špeličeva.

Po podatkih, ki smo jih prejeli z Ministrstva za zdravje, se je v Novem mestu, kjer je tako kot v Sevnici testiranje potekalo tri dni, testiranj udeležilo skupno 835 ljudi, pozitivnih pa jih je bilo 97, v Sevnici pa je bilo 50 pozitivnih od skupno 510 testiranih. V Krškem, kjer je testiranje potekalo dva dni, je bilo 41 pozitivnih med skupno 423 udeleženci, v Kostanjevici na Krki pa so v dveh dneh testiranj našteli 283 udeležencev in skupno 24 pozitivnih. Sicer pa je pretekli teden potekalo en dan testiranje tudi v Brežicah, našteli pa so 18 pozitivnih med 203 udeleženci.

ZAKAJ MNOŽIČNO TESTIRANJE

Že pred začetkom množičnega testiranja se je pojavilo vprašanje, kaj je namen in kaj želi država z množičnim testiranjem doseči. Državna sekretarka Marija Magajne je povedala, da so množična testiranja smiselna predvsem v delovnih okoljih, šolah oziroma tam, kjer se takšna testiranja lahko izvajajo tedensko, množično testiranje, ki se je začelo prejšnji teden, pa naj bi služilo predvsem ozaveščanju ljudi in bilo kot neka promocija testiranja. Poleg tega so se ga, kot so povedali tudi sami udeleženci testiranja, številni udeležili, ker so pred načrtovanim obiskom pri svojcih za božične praznike želeli preveriti, ali so zdravi oziroma da niso okuženi s koronavirusom.

POMEMBNA NOVOST

Kdor je bil na testu pozitiven, je moral domov in se nemudoma izolirati, doma pa tudi poklicati svojega izbranega zdravnika, ki mu je odredil bolniški stalež. Od začetka množičnega testiranja namreč velja, da je tisti, ki dobi pozitivni hitri test, tudi okužen s koronavirusom in za potrditev okužbe ni več potreben potrditveni, molekularni test PCR, ki velja za bolj zanesljivega. Gre za spremembo definicije pozitivnega testa oziroma vrednotenja hitrega testa, ki je enotna na ravni EU. Kot pravijo na NIJZ, se skladno s priporočili Evropskega centra za preprečevanje bolezni po novem tudi okužbe, potrjene s HAT, štejejo med potrjene primere, torej enako kot tiste, ki so potrjene s testom PCR.

NEGATIVEN REZULTAT

Hitri antigenski testi so zaradi manjše občutljivosti nekoliko manj zanesljivi kot testi PCR, čeprav je zanesljivost v obdobju največje kužnosti osebe primerljiva. Imata pa obe vrsti testov skupno, da negativen test v obeh primerih pomeni, kot pravijo na NIJZ, da ste bili negativni v trenutku jemanja brisa in ste lahko že v nekaj urah ali dneh po testiranju vseeno pozitivni. Med okužbo in trenutkom, ko jo bo test zaznal, namreč lahko poteče precej časa. Negativnih rezultatov testa zato naj ne bi uporabljali kot izgovor za druženje brez omejitev.

Članek je bil objavljen v zadnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Leskovšek Svete