V novomeški porodnišnici prvi Taj

2.1.2021 | 11:45

Tea Miklič in njen prvorojenec Taj Grabnar.

Mali Taj je zagotovo najlepše darilo za novo leto.

Novo mesto - V novomeški porodnišnici so se prvega otroškega joka razveselili na prvi dan novega leta, 6 ur in 40 minut po polnoči. Takrat je s prihodom na svet mamico Teo Miklič in očka Jerneja Grabnarja s Trebelnega razveselil njun prvorojenec Taj. Že ob rojstvu je bil korenjak, meril je 50 centimetrov in tehtal 3600 gramov.

Tea je sicer rok imela že enajst dni prej, a je očitno mali Taj želel svojima staršema pripraviti najlepše novoletno presenečenje in darilo, kot si ga sploh lahko zaželimo. Srečna mamica je dejala, da je bilo to zanjo lepa, pa čeprav kar naporna izkušnja, a je imela ob sebi odlično ekipo novomeške porodnišnice, ki se ji tudi najlepše zahvaljuje za vse spodbudne besede in pomoč.

Dežurno ekipo, ki je prisostvovala pri rojstvu prvega novorojenčka v porodnišnici Novo mesto, so sestavljali porodničar Marko Kužnik ter babici Tanja Bon in Jelka Cimermančič.

Sicer se je v Novem mestu v letu 2020 rodilo 1262 otrok, od tega 14-krat dvojčki. Dečkov je bilo 673, deklic pa 589.

M. Ž. , Foto: T. Kincl