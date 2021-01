V brežiški bolnišnici cepljenje prihodnji teden

2.1.2021 | 12:20

Ob obisku državne sekretarke ministrstva za zdravje Alenke Forte v brežiški bolnišnici.

Brežice - V Splošni bolnišnici Brežice bi se naj cepljenje zaposlenih začelo včeraj, a niso dobili cepiva. Po besedah državne sekretarke ministrstva za zdravje Alenke Forte, bodo cepivo v Brežicah dobili z drugo pošiljko prihodnji teden. Pri razdeljevanju cepiva namreč upoštevajo prioritetno listo.

Ob sinočnjem obisku v brežiški bolnišnici je Fortejeva podobno kot v Novem mestu tudi pozvala k čim večji udeležbi zdravstvenih delavcev, ki so za cepljenje na vrsti zdaj, takoj za starostniki v Domovih za starejše (DSO), te so že pocepili. Med zaposlenimi v zdravstvu so najprej na vrsti tisti, ki so v neposrednem stiku z okuženimi bolniki in so najbolj ogroženi, za tem vsi ostali, sledili bodo zaposleni v šolstvu, policiji, vojski, gasilci, vzporedno s tem pa bodo cepili tudi ostale prebivalce. Najprej starejše od 80 let in kronične bolnike, pri katerih bi bolezen lahko potekala v težji obliki, za tem starejše od 70 let, starejše od 60 let in tako najprej.

»Poleg tega, da bomo tako v državi dosegli visoko precepljenost, pa je pomembno, da ne smemo odstopati od vseh že uveljavljenih priporočil, torej nošenje maske, razkuževanje in socialna distanca,« je poudarila Fortejeva.

Od naslednjega tedna se bo začelo tudi testiranje s hitrimi antigenskimi testi v vseh zdravstvenih domovih in koncesionarjih. Testiranje je brezplačno, izvajalci pa bodo za dodatno delo dodatno plačani, je še napovedala državna sekretarka Alenka Forte.

V bolnišnici s prvim odzivov zaposlenih zadovoljni

Direktorica brežiške bolnišnice Anica Hribar je povedala, da se je za cepljenje odločila skoraj četrtina zaposlenih, 71 zaposlenih (nekaj več kot 20 odstotkov) pa je covid že prebolelo. Trenutno je zaradi bolezni odsotnih enajst zaposlenih. Prepričana je, da ko se bo cepljenje začelo, se bodo zanj odločili še tisti, ki se doslej niso in da se bodo ravnali po besedah epidemiologa dr. Maria Fafangla, da ko pride cepivo, je edina prava odločitev, da zavihamo rokav. K cepljenju zaposlene spodbujajo tudi z objavami v internem glasilu in s pogovori o pomembnosti cepljenja.

Sicer pa je Hribarjeva izrazila zadovoljstvo, da je bolnišnico obiskala državna sekretarka: »Predstavili smo ji svoje težave, kako smo na inovativen način rešili nekatere situacije in svoje predloge za sistemske rešitve, ki bi še izboljšali naše delo, če bi se uveljavili.«

Brežiška bolnišnica je covid bolnišnica od 12. oktobra lani, v covid oddelek so spremenili celoten interni oddelek in tako pridobili 45 postelj za covid bolnike. V interni oddelek pa so spremenili polovico kirurgije, tam začasno ne opravljajo naročenih kirurških operacij, ampak samo nujne operacije. »Nihče, ki potrebuje zdravstveno oskrbo, ni prikrajšan,« je še dejala Hribarjeva.

Do sinoči se je pri njih zdravilo 307 covid bolnikov, približno sto iz drugih regij, najmlajši je bil star 32 let, najstarejši 96. Trenutno zdravijo 39 bolnikov, večina jih je iz Posavja, glede na visoko število okuženih v domači regiji, jih iz drugih regij sedaj ne sprejemajo. V tem času je v brežiški bolnišnici umrlo 64 bolnikov s covidom, povprečna starost je bila 85 let.

Jelica Koršič