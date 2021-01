Skupno do sedaj potrdili 124.343 okužb z novim koronavirusom

2.1.2021 | 15:55

Po podatkih vlade so v petek Sloveniji opravili 1591 hitrih in PCR testov, od tega 1419 PCR testov, s katerimi so potrdili 362 od skupno 388 potrjenih okužb z novim koronavirusom. 26 pozitivnih je bilo na 172 opravljenih hitrih antigenskih testih, kar je precej manj, kot v dan prej. V četrtek so namreč opravili kar 4841 hitrih testov, z njimi pa so odkrili 315 okužb. Delež pozitivnih PCR testov včeraj je bil 25,5 odstotka, hitrih testov pa 15,1 odstotka.

V bolnišnicah je bil v petek en covidni bolnik več kot dan prej, saj je bilo hospitaliziranih 1111 bolnikov s covidom-19, od tega na intenzivni negi 188, kar pa je bil en bolnik manj kot v četrtek. Iz bolnišnic so v domačo oskrbo odpustili 34 bolnikom s covidom, 39 in s tem 8 več kot v četrtek, pa jih je umrlo.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh znaša 1437. V državi pa je 19.236 aktivnih primerov, ocenjujejo na NIJZ.

Skupno so doslej v Sloveniji potrdili 124.343 okužb z novim koronavirusom, in sicer pri 66.893 ženskah in 57.438 moških. Do vključno petka pa so s PCR testi v Sloveniji testirali 679.915 oseb, s hitrimi antigenskimi testi pa 47.526.

