Ljudje stopili skupaj za prizadete v potresu - pomoč še kar prihaja

3.1.2021 | 09:00

Vse zbrane stvari je treba sortirati v škatle, da bo pomoč prizadetim po potresu v Petrinji res prava pomoč.

Franjo Horn

Pomoč pripeljejo tudi v kombijih.

Novo mesto - Med mnogimi, ki so se hitro odzvali na pomoč ljudem v stiski, Hrvatom, ki jih je konec lanskega leta prizadel zelo hud potres v mestih Petrinja in Sisak, sta bila tudi Karate klub Novo mesto in Karate klub Črnomelj.

Njihov trener Franjo Horn, ki že dolgo živi na Dolenjskem, namreč izhaja iz Petrinje, tam ima tudi svojce, zato se je hitro odločil za akcijo in pomoč s športne strani.

»Ko sem videl, kaj se je zgodilo v mojem mestu Petrinja, kjer sem odraščal 25 let, me je pri srcu stisnilo. Z družino smo se odločili za pomoč, da gremo v akcijo in najprej smo mislili, da se bodo odzvali le ljudje iz kluba in kaj prinesli kaka oblačila in hrano. A nastala je velika akcija, v teh dneh se je zbralo ogromno vsega, nekaj so tja že odpeljali, imamo pripravljen en kamion na Senovem, nekateri fantje iz Šentjerneja in Črnomlja so šli pomagat v Petrinjo, skratka vsem hvala,« pove Franjo Horn.

Zbirajo v nekdanji novomeški reciklarni

Jure Grubar je prispeval ogromno kartonov, da prostovoljci darovane stvari lahko sortirajo.

V novih klubskih prostorih novomeškega karate kluba (stara reciklarna pri tržnici) so dobri ljudje nanesli ogromno vsega: od hrane, vode, toplih oblačil, obutve, odej, higienskih pripomočkov, jogijev… Ob našem obisku so prostovoljci vse stvari sortirali v kartonske škatle - prispevalo jih je šentjernejsko podjetje Kartonaža Grubar - saj bo le takšna pomoč na prizadetem območju res koristila.

Kot pove Horn, se je hrane in oblačil v tem času nabralo veliko, »a tam je zdaj zmeda in do nekaterih vasi pomoč še ni prišla. Nista prizadei le Petrinja in Sisak.«

Od hrane, oblačil, odej..., do donacije Luke Dončiča

Plastenke vode bodo dobrodošle

Kup nanešenih stvari, od oblačil, obutve, hrane, hgienski pripomočkov...

V tem času so se potrebe že spremenile in zdaj ljudje na prizadetem področju od potresa, ko so mnogi v nekaj sekundah ostali brez strehe nad glavo, potrebujejo tudi druge stvari, npr. cerade, polivinil, baterijske luči, baterijske polnilce (powerbank), grelce za prostore...

»Neka gospa je danes klicala, da bi dala hladilnik. Super, tudi mi doma ga bomo dali, pa pralni stroj, skratka vsaka stvar bo dobrodošla. Nekdo potrebuje tudi le vžigalice,« pove Horn in doda,da bo sam v Petrinji prizadetim sorojakom odstopil v uporabo svojo hišo, ki od potresa skoraj ni poškodovana in bo nekomu začasen dom.

Horn z veseljem pove, da so dobili tudi donacijo našega najboljšega košarkarja Luke Dončiča. Vsem Dolenjskem in ostalim iz vse Slovenije, tudi Karate klubi iz Radeč, se iskreno zahvaljuje za pomoč. Omeni še pomoč DHL-a ori prevozu, ponudili so šest kombijev, ravno tako črnomaljskega podjetja Mavrica, ki jim je tudi priskočila na pomoč s kombiji.

Pomagajo tudi rotarijci in lionsi

Simon Bele

Akciji se je pridružil tudi Rotary klub iz Novega mesta in predsednik Simon Bele pove, da so z veseljem priskočili na pomoč ob pozivu Horna tako materialno kot finančno, »saj vemo, da bo vse zbrano res prišlo na najbolj prizadeta območja.«

Zbrali so pakete pomoči s hrano, oblačili, medicinskimi pripomočki. Bele še pove, da rotary in lions klubi iz vse Slvoenije preko njihovih krovnih organizacij zbirajo tudi finančna sredstva. Pri Rotary klubu Slovenije se je do včeraj nabralo že 15 tisoč evrov, »in kacija bo še trajala, tako da pomagamo po svojih najboljših močeh,« pove Bele.

Vse zbrano bodo v Petrinjo odpeljali v torek, zato stvari še zbirajo. Vsi, ki bi želeli kaj prispevati, se naj med 10. uro in 17. uro oglasijo na zbirnih mestih:

- v Novem mestu na Sokolski ulici 8 (stara reciklarna pri tržnici) v novih prostorih Karate kluba Novo mesto,

- v Črnomlju pa na naslovu Tribuče 70, sedežu Karate kluba Črnomelj.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija