Zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše

3.1.2021 | 08:00

Foto: arhiv DL

Včeraj ob 20.26 so v Kvasici, občina Črnomelj, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Tanča Gora so nadzorovali izgorevanje saj ter pregledali štedilnik, dimnik in okolico dimnika s termo kamero, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.