Od ponedeljka znova brezplačno hitro testiranje v MO Novo mesto

3.1.2021 | 10:00

Dolga vrsta čakajočih, ki se je vila vse do pošte, se je pred dnevi nabrala pred Kulturnim centrom Janeza Trdine v Novem mestu, kjer so izvajali množično testiranje na koronavirus. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Od jutri naprej bo v avli Kulturnega centra Janeza Trdine znova potekalo brezplačno hitro testiranje na novi koronavirus. Testiranje bo do nadaljnjega potekalo vsak ponedeljek, sredo in petek med 10. in 16. uro, izvajalo pa ga bo osebje Zdravstvenega doma Novo mesto. Testiranje je brezplačno, občani naj imajo pri sebi osebni dokument in zdravstveno kartico, o izidu bodo obveščeni z SMS sporočilom, so sporočili z MO Novo mesto.

Dodano ob 11.40:

Jutri, 4. januarja, začnejo brezplačno testirati s hitrimi antigenskimi testi za vse zainteresirane tudi v Zdravstvenem domu Trebnje. Testiranje se bo izvajalo po sistemu »drive-in« na parkirišču pred zdravstvenim domom. V izogib gneči se je potrebno na testiranje predhodno naročiti in sicer na telefon 040 672 254 vsak delovni dan od 6.45 do 14.00 ure.

Ob naročilu sporočite ime in priimek, številko mobilnega telefona in številko kartice zdravstvenega zavarovanja. Ob naročili boste prejeli točno uro, kdaj pridete na testiranje.

Prosijo, da se ure držite. Rezultate testiranja boste prejeli v roku ene ure in sicer kot obvestilo preko sms sporočila.

R. N.