Marko Kump novi športni direktor Adrie Mobil

3.1.2021 | 11:00

Marko Kump bo po novem športni direktor novomeškega kolesarskega kluba Adria Mobil. (Foto: R. N.)

Novo mesto - V novomeškem kolesarskem klubu Adria Mobil se že kažejo obrisi ekipe za letošnjo sezono. Kot pravi direktor kluba Bogdan Fink, bodo moštvo še pomladili, saj bodo iz mladinskega pogona priključili tri najobetavnejše kolesarje, ki bodo tako dobili priložnost za dokazovanje tudi pri članih.

»Mislim, da so mladi sposobni doseči dobre rezultate,« pove Fink in dodaja, da cilji za naslednjo sezono ostajajo podobni letošnjim, in sicer doseči čim več zmag na mednarodnih in domačih dirkah, dobro odpeljati državno prvenstvo in dirko Po Sloveniji ter čim bolje zastopati barve Slovenije na evropskem in svetovnem prvenstvu.

Kakšna bo dokončna sestava ekipe, bo znano v naslednjih tednih, a zagotovo v dresu novomeškega kluba ne bomo več spremljali Radoslava Rogino, ki je pri enainštiridesetih letih sklenil bogato športno pot. V Novo mesto je prestopil leta 2012 in pustil velik pečat. »Rado je odličen kolesar in krasen fant. Veliko je pripomogel k uspehom kluba v zadnjih letih. Ko je bilo to potrebno, se je vedno znal podrediti ekipi,« o njem pravi Fink. Rogina je enega največjih uspehov dosegel leta 2013, ko je zmagal v skupnem seštevku dirke Po Sloveniji.

Poleg njega je kolo v kot postavil tudi 32-letni Marko Kump, ki je bil zadnja leta eden glavnih Adriinih adutov v ciljnih sprintih. Po novem bo športni direktor kluba, na tem položaju bo zamenjal Branka Filipa. »V karieri vsakega športnika pride čas, ko se je potrebno odločiti za naslednji korak. Kolesarstvo je del mojega življenja, odkar pomnim, okusil sem vse kategorije tega športa. Bil sem v največjih ekipah sveta in videl, kakšen je bil moj domet. Bilo je veliko težkih trenutkov, a mi bodo v spominu ostali le tisti najlepši, večino pa sem doživel v dresu domačega kluba,« je ob koncu tekmovalne kariere za spletno stran kluba povedal Kump.

V karieri je zbral 17 profesionalnih zmag na dirkah pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze, skupno pa je kar 42-krat stopil na najvišjo stopničko. Najbolj uspešen je bil okrog jezera Qinghai, kjer je zabeležil sedem etapnih zmag, pohvali pa se lahko tudi z etapnima zmagama na dirki po Sloveniji v letih 2009 in 2015.

»S polno mero zagona in motivacije prevzemam novo vlogo, delo športnega direktorja. Verjamem, da lahko s svojimi izkušnjami, ki sem jih nabral v minulih dvajsetih letih, pomagam fantom na njihovi športni poti. Priprave na novo sezono so že v polnem zamahu, skupaj pa bomo še močnejši,« je za spletno stran KK Adria Mobil še dejal Kump.

R. N.