V soboto potrdili 725 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 29 bolnikov

3.1.2021 | 12:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - V Sloveniji so v soboto opravili 2304 PCR testov in 390 hitrih testov ter potrdili 725 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1173 bolnikov s covidom-19 oz. 62 več kot v petek. Intenzivno zdravljenje je potrebovalo 190 oseb (dva več kot v petek). Umrlo je 29 oseb, prav toliko so jih odpustili v domačo oskrbo.

Po podatkih vlade je bil delež pozitivnih testov v soboto 26,9-odstoten, kar je 1,4 odstotne točke več kot v petek. Delež pozitivnih PCR testov je znašal 28,7 odstotka, med hitrimi antigenskimi testi pa je bilo v soboto pozitivnih 16,4 odstotka.

Sedemdnevno dnevno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev na datum 1. januar po podatkih vlade za državo znaša 479,1 primera. Regijski podatki razkrivajo, da imata najvišje sedemdnevno število potrjenih primerov, krepko na državni povprečjem, statistična regija Posavska (859,4) in jugovzhodna Slovenija (700), najnižje pa Primorsko-notranjska (376,7) in Gorenjska (366).

Na državni ravni je 14-dnevno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v petek znašalo 915,1. Po regijah sta najvišje 14-dnevno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v petek beležili Posavska (1653) in jugovzhodna Slovenija (1397,2), najnižje pa Gorenjska (665,4) in Goriška (636,7).

Po oceni sledilnika za covid-19 je v državi aktivnih 19.158 primerov okužbe z novim koronavirusom.

STA