Zavržene igrače krasijo božično zgodbo

3.1.2021 | 13:00

Brane Zaman ob jaslicah, ki so nekaj posebnega.

Žužemberk - Brez jaslic pod jelko si marsikdo ne predstavlja božično-novoletnih praznikov. »Kar nekaj bi mi manjkalo, če jih ne bi postavil,« pravi Brane Zaman iz Žužemberka, ki je letos znova pripravil zelo zanimivo božično zgodbo. Njegove jaslice domiselno krasijo številne igrače in druge stvari, ki so jih ljudje zavrgli, on pa jih je spravil, očistil, po potrebi popravil in jim dal nov namen.

Brane je že približno poldrugo desetletje kot komunalni delavec zaposlen na žužemberški občini. Dela tudi na zbirno-reciklažnem centru, kamor lahko občani pripeljejo različne kosovne odpadke iz gospodinjstev, večje sestavljene elemente, gradbene odpadke, izrabljeno elektro- in elektronsko opremo ter drugo odvečno kramo, ki jo morda ne potrebujejo več. »Ko ljudem pomagam pri razvrščanju, sem velikokrat presenečen, kaj vse zavržejo, kajti nekatere stvari so dobro ohranjene. Če vidim, da je kaj še uporabno, dam na stran, kasneje pregledam in po potrebi tudi popravim, če znam in če lahko,« pravi Brane, s katerim se dobimo v prostorih stare Iskre v Žužemberku, kjer imajo občinski komunalni delavci nekakšno delavnico in svojo »pisarno«. Pokaže na omare, stole, hladilnik in celo televizor, vse odvrženo v zbirno-reciklažni center. »Kar nekaj pohištva ali aparatov sem z veseljem tudi razdal ljudem, ki so to potrebovali,« še dodaja.

V vseh teh letih se je nabralo tudi veliko plišastih in drugih igrač, ki bi drugače romale na deponijo. Pred leti je prišel na idejo, da bi jih uporabil pri postavljanju jaslic. »Imel sem klasične jaslice, sveto družino, nekaj pastirjev in ovac, pa sem si dejal, da bi to lahko kombiniral s temi igračami,« pove 62-letni Brane, ki je zadnja leta z dovoljenjem župana jaslice na ogled postavil nadstropje nižje, kjer je bila včasih Mercatorjeva trgovina. Vedno so pritegnile pozornost številnih občanov, med drugim so jih prišli pogledat tudi učenci šole in najmlajši v žužemberškem vrtcu. A letos tam ni bilo prostora, zato jih je postavil kar v njihovi delavnici. Zaradi epidemije novega koronavirusa ni toliko obiskovalcev, a če jih kdo želi videti, mu jih ob vnaprejšnjem dogovoru z veseljem pokaže. »Na postavitev jaslic se začnem pripravljati v adventnem času. Vzame mi kar nekaj časa, da vse pripravim. Tudi tole zvezdo in nekatere lučke, ki sem jih uporabil, so ljudje zavrgli. Malo sem popravil in svetijo,« se nasmehne Brane.

Postavil je tudi smrečico, namesto običajnih okraskov pa je uporabil kar plišaste igrače. Ponosno nam pokaže, kot ji sam pravi, tudi smrekico covid, na katero je obesil nekaj zaščitnih mask. »Mislim, da vse to zelo poživi prostor. Vsaj malo nam tudi tukaj v službi pričara praznično vzdušje.«

Pri njegovem ustvarjanju ga podpira tudi župan Jože Papež. »Znova se je zelo potrudil. Veseli me, da pri tem uživa. Škoda le, da jaslice niso na vidnejšem mestu. Ponosen sem nanj. Takšnih kot je on, bi si želel še več okoli sebe,« ga pohvali župan. Dodaja še, da je zelo predan službi. Že zgodaj zjutraj, pa naj bo v soboto ali nedeljo, poskrbi, da je središče Žužemberka urejeno. V poletnih mesecih vestno skrbi tudi za urejenost loke ob Krki, ki jo v tistih mesecih obišče kar precej ljudi od blizu in daleč.

Besedilo in fotografije: R. N.

