Noč mirna kot že dolgo ne!

4.1.2021 | 07:25

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje v Novem mestu izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso zabeležili. Za nujno medicinsko pomoč so posredovali pet klicev, za nujno veterinarsko pa enega. Prejeli so tudi obvestilo o povoženi živali, o čemer so obvestili higienike.

Tudi dežurni na Regijskem centru za obveščanje Brežice v zadnjih 12 urah niso obravnavali izrednih dogodkov, zaradi katerih bi bilo potrebno posredovanje enot zaščite in reševanja na območju Posavja. So pa posredovali štiri pozive za nujno medicinsko pomoč.

Minuli teden so na območju Posavja beležili devetindvajset izrednih dogodkov, od tega petnajst v občini Brežice, štiri v občini Kostanjevica na Krki, osem v občini Krško in dva v občini Sevnica.

R.M.