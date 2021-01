Posavci so se izkazali - že 12 kombijev pomoči v najbolj kritične vasi

4.1.2021 | 08:20

Bravo, pomoč prihaja!

Potres je bil hud, mnogi ljudje so v hipu ostali brez doma.

Stvari so na prizadeta območja peljali tudi v osebnih avtomobilih.

Posledice potresa so res hude.

Brežice - Prizadeti Hrvati v nedavnem hudem potresu niso ostali sami tudi zaradi dobrih sosedov. Med prvimi so jim na pomoč priskočili tudi Posavci, ki so v humanitarni akciji do sedaj v Petrinjo in okolico poslali že 12 kombijev pomoči.

Glavni pobudnik je bil Marinko Šintić, po rodu s Hrvaške, ki je hitro objavil poziv za pomoč na spletnem omrežju, takoj sta mu na pomoč pri pozivanju in organizaciji priskočila tudi Bine Penič in Simona Potočar Agrež.

Kot pove Bine Penič, vodja zbiranja pomoči iz posavskega konca, so najprej klicali vsak svoje prijatelje in znance, tako da se je za prvi kombi pomoči hrane, toplih odej, oblačil in obutve nabralo hitro in je je na Hrvaško odšel že naslednji dan po potresu. Malo so imeli pomisleke, kako bo šlo čez mejo zaradi korona ukrepov, a notranje ministrstvo je hitro dovolilo prevoz humanitarnih konvojev, tako da težav ni bilo.

Pomoč vozili tudi sami

»Nato pa je sledil odziv na objavo na FB, ki je bil neverjeten. Posavci, v glavnem so to posamezniki, so res nesebično priskočili na pomoč in darovali vse, kar lahko: od hrane, pijače, oblačil, obutve, toplih odej… Po petih dneh akcije se je v Petrinjo odpravil humanitarni konvoj devetih kombijev in dve osebnih avtomobilov. Odločili smo se, da našo pomoč ne predamo RK, ampak smo jo delno sami razvozili po vaseh, kajti potres ni prizadel le Petrinjo in Sisak. prevozili smo lep del območja proti Glini, te vasi so zelo razpršene, štejejo tudi le po nekaj hiš, posledice pa so hude. Ljudje, mnogi so starejši, so ostali brez streh nad glavo, samo ob naši vožnji smo našteli 190 hiš, označenih za rušenje,« pripoveduje Bine Penič.

Omeni tudi problem z vandalizmom, saj nepridipravi izkoriščajo nesrečo drugih in dogajajo se kraje stvari, ki so jih prizadeti vaščani pustili v svojih poškodovanih domovih, zato so marsikje organizirali nekakšne »vaške straže«, na pomoč so npr. priskočili tudi motoristi in drugi, ki pomagajo pri varovanju.

Akcija še traja: potrebuje konzervirano hrano, mleko, grelce...

Preostalo humanitarno pomoč so Brežičani razložili v volonterskem centru v Sisku, »kjer ljudem zaupamo, da bo res prišla v prave roke. Še zdaj nam pošiljajo fotografije kot nekakšen dokaz. Tam v ljudski kuhinji tudi kuhajo hrano in jo vozijo ljudem po vaseh, saj ti nimajo štedilnikov, to je velik problem,« pove sogovornik in doda, da je zato zdaj bolj dobrodolča že druga pomoč: od hrane zlasti konzervirana in bolj obstojna hrana, paštete, toast, pa mleko, mleko v prahu, WC papir, mila, pa razni električni in plinski grelci, žarnice, itd.

Vse to v Brežicah še vedno zbirajo in sicer vsak dan od 9. ure do poznih popoldanskih ur, na Bizeljski cesti 59 (bivša delavnica Avtokrono). Ko se bodo stvari nabrale, jih bodo spet odpeljali na Hrvaško.

»Dobrim ljudem se zahvaljujemo za lep odziv in pomoč, tudi vsem, ki so nam pomagali s kombiji in prevozi,« poudari Bine Penič.

V galeriji foto utrip s humanitarne akcije v Brežicah, odvoz pomoči na Hrvaško…

L. Markelj, foto: FB Simona Potočar Agrež

