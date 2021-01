V KK Krka nove okužbe – tekme prestavljene

4.1.2021 | 08:15

Ekipa KK Krka (Foto: KK Krka)

Novo mesto - Iz novomeškega košarkarskega kluba Krka so sporočili, da imajo nove potrjene okužbe z novim korona virusom. Ekipa je po prvem pozitivnem primeru opravila test. Prvemu pozitivnemu primeru se je pridružila še četverica igralcev, vsi pa so zdaj v domači izolaciji. Klub bo še naprej ukrepal v skladu z navodili pristojnih institucij.

Zaradi okužb so tako prestavljene tri tekme, ki bi morale biti danes, jutri in v soboto. To sta tekmi Lige ABA proti FMP-ju, ki bi morala biti danes in tekma s Cedevito Olimpijo, ki bi morala biti v soboto, 9.januarja, prav tako pa je prestavljena tudi tekma 1. SKL proti Hopsom s Polzele, ki je bila predvidena za jutri.

R.M.