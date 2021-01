Množično testiranje tudi v občinah Krško in Kostanjevica na Krki

4.1.2021 | 09:50

Covid hitri testi (Foto: Dolenjski list)

Krško/Kostanjevica na Krki - Z Občine Kostanjevica na Krki so sporočili, da bo v dogovoru z Ministrstvom za zdravje tudi Zdravstveni dom Krško izvedel množično hitro testiranje posameznikov. To bo organizirano ta teden od jutri do petka med 07.30 in 10.uro in med 13. in 15.uro tako v Krškem kot v Kostanjevici na Krki. Kot so zapisali, med 10. in 13.uro testiranje za nenaročene posameznike ne bo možno.

Testiranje bodo izvajali z lastnimi mobilnimi timi Zdravstvenega doma Krško in sicer v Krškem v tako imenovani »drive-in« ambulanti na parkirišču Zdravstvenega doma Krško. V sredo, 6.januarja, med 10. in 15.uro bo množično testiranje posameznikov tudi v Kostanjevici na Krki in sicer na t.i. »walk-in« lokaciji Zdravstvene postaje Kostanjevica na Krki na južnem vhodu oz. na vhodu za zaposlene, Ljubljanska cesta 16, Kostanjevica na Krki.

Vse, ki se želijo testirati s HAGT testi, naj imajo pri sebi kartico zdravstvenega zavarovanja ali osebno izkaznico. Zaupati bodo morali tudi telefonsko številko, na katero bo preko SMS sporočila poslan rezultat testiranja. V običajnih delovnih razmerah je mobilni tim spodoben narediti od 20-30 testov na uro. Tako v Kostanjevici kot v Krškem upajo na dober odziv prebivalcev, predvsem pa na strpnost in upoštevanje vseh zaščitnih ukrepov in navodilm, so še zapisali na kostanjeviški občini.

R.M.