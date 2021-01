Spravil se je nad partnerko, zato ima prepoved približevanja

Črnomaljski policisti so bili prvega januarja v jutranjih urah obveščeni o nasilju v družini v okolici Črnomlja. Takoj so se odzvali, zaščitili žrtev in ugotovili, da je 49-letni nasilnež izvajal fizično nasilje nad partnerko in razbijal inventar v počitniški hiši. Zaradi razlogov za sum, da žrtvi ogroža življenje, osebno varnost in svobodo, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Nasilneža bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Na silvestrovo vozil pijan

Policisti PPP Novo mesto so v Zagorici pri Velikem Gabru na zadnji dan leta ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 32-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,84 miligramov alkohola, so pridržali in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan poškodoval varovalno ograjo in pobegnil

V noči na prvi januar so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v krožišču na Otoški cesti, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v varovalno ograjo, jo poškodoval in pobegnil s kraja nesreče. Opravili so ogled in ugotovili, da je voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo. Na podlagi ugotovitev in zbranih obvestil so 48-letnega povzročitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,80 miligrama alkohola. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomili v dve stanovanjski hiši

V Gribljah na območju PP Črnomelj je prvega januarja nekaj po 18.30 nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom je povzročil le premoženjsko škodo.

Med 30. in 31. decembrom je v Gorenjem Maharovcu na območju PP Šentjernej neznanec vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli sto evrov premoženjske škode.

Nezakonito prestopili državno mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Slovenske vasi in Prilip na območju PP Brežice izsledili in prijeli tri tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z dvema državljanoma Maroka in državljanom Libije še niso zaključeni, piše v današnjem policijskem poročilu PU Novo mesto.

Med prazniki so policijo klicali 566-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 31. 12. 2020 in 4. 1. 2021 posredovali v 129 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 566 klicev. Tako so obravnavali devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila šestim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 41 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih, enega kršitelja pa zaradi tega pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali še sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in nezakonitih prehodov državne meje, so še zapisali v današnjem policijskem poročilu.

