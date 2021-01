Na pročelju knjižnice razstava Nejca Trampuža in Srđana Prodanovića »ByeByeWorld.exe«

4.1.2021 | 11:00

Novo mesto - Na pročelju Knjižnice Mirana Jarca na Rozmanovi v Novem mestu bo v četrtek ob 19.uri zaživela razstava Nejca Trampuža in Srđana Prodanovića »ByeByeWorld.exe«.

Nejc Trampuž je eden izmed dobitnikov nagrade PS37, ki jo je v letu 2019 podelila Galerija Simulaker. Umetnik deluje na področju fotografije in intermedijske umetnosti. V njegovih študijskih delih se je ukvarjal predvsem s formo umetniških del, ki so v tesni povezavi z naplavinami sodobne tehnologije. Skozi raziskovanje le-te, je Trampuž začel sodelovati s programerjem Srđanom Prodanovićem, ki je prisostvoval tudi pri nagrajenem projektu. Zanimanje kaže tudi za napake [glitch] in zdrse, ki se zgodijo pri izvajanju različnih procesov. Trenutno ga vse bolj zanima družbena, tehnološka in okoljska kritika, ki jo predstavlja v obliki interaktivnih instalacij in kolažev.

Izhodišče Nejca Trampuža je zasidrano v mediju fotografije, ki pa jo razume času primerno. Njegov ustvarjalni proces vključuje hitrost interneta, najdene in/ali revne podobe ter družbeni kontekst tega medija. Prav s takšnim razmišljanjem rahlja meje znanih fotografskih form in jih poskuša preseči. Umetnik tako ne postane ujetnik forme, ampak se poslužuje različnih izrazov, ki so na voljo danes.

Najnovejši umetniški projekt ByeByeWorld.exe je generator kolaža, ki deluje kot interaktivna avdiovizualna aplikacija. Skupaj z umetnikom Nejcem Trampužem jo razvija programer Srđan Prodanović, za zvočno opremo pa skrbi Tim Kropivšek. Gre za drugi del World.exe projekta, ki v teh turbulentnih časih zavzema digitalno obliko. Interaktivni generator ustvarja kolaže nadrealističnih krajin, interakcija pa tokrat temelji na toku novic, bolj ali manj tesno povezanih z okoljsko problematiko. Naslov razstave ByeByeWorld.exe [AdijoSvet.exe] je smiselno nadaljevanje prvega dela projekta, ki se imenuje HelloWorld.exe [ZdravoSvet.exe]. Ta besedna zveza je pogosto prva stvar, ki jo napišejo tisti, ki se učijo programiranja. Istoimenski programi, ki prav tako običajno izpišejo to besedno zvezo, so uporabljeni zato, da prikažejo osnovne sintakse dotičnega programskega jezika. Končnica .exe je navadno pripona izvršljive datoteke v mnogih operacijskih sistemih - t.i. ‘executable file format’ (execute v angleščini pomeni izvršiti ali pa usmrtiti).

Prvi del projekta, ki je bil izveden v sklopu Galerije AQ v Celju, je zastavljen v daljni prihodnosti, ko človek Zemlje ne naseljuje več. Pri razstavi ByeByeWorld.exe pa se vračamo v trenutek, ko se s frazo ‘adijo, svet’, ljudje poslavljamo, verjetno ne le od planeta kakršen je bil pred nami, ampak morda tudi od naše lastne prihodnosti. Projekt se iz prihodnosti po izumrtju človeštva, leta 3020, vrača nazaj v dobo antropocena, v začetek leta 2021. S povratkom v sedanjost se umetniško delo poleg svoje prezence na medmrežju, uteleša tudi fizično s projekcijo v javnem prostoru na pročelju Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu, je v tekstu ob razstavi zapisal Adrijan Praznik. Kurator razstave je Adrijan Praznik, producent Galerija Simulaker z LokalPatriotom, projekt pa sta podprla Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Novo mesto.

Nejc Trampuž (1993)

Trampuž je fotograf in intermedijski umetnik - družbeno, tehnološko in okoljsko kritiko pogosto predstavi v obliki interaktivnih instalacij in kolažev. Te raziskujejo robne pogoje fotografskega medija, ga presegajo in prehajajo v druge medije in pristope. Trampuž je diplomiral (2016) in magistriral (2019) na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Za magistrsko nalogo z naslovom Napaka kot transformativna metoda je prejel Nagrado ALUO in za njen praktični del nagrado PS37 Galerije Simulaker. Avtor se je predstavil na več samostojnih in skupinskih razstavah in festivalih (+MSUM, MAO, Cirkulacija2, Simulaker, Alkatraz, Mestna galerija Nova gorica, Layerjeva hiša - ulična galerija Kranj, DLUM, Animateka, idr.). Za samostojno razstavo na OFF_Festivalu v Bratislavi je prejel častno omembo.

Srđan Prodanović (1984)

Prodanović je razvijalec programske opreme, vizualni umetnik in glasbeni producent. Na pričetku ustvarjalne poti je sodeloval predvsem v likovnih razstavah (Kunigunda, MC Velenje, KUD France Prešeren). Z Jankom Mandičem (Oknai) sta prešla v animirano in glasbeno področje s stop-motion delom MASS DESTRUCTION in 2-kratno uprizoritvijo avdio-vizualnega performansa MONOPOLY na Animateki. Pod okriljem Galerije Kapelica je s Patricio Ando Cvetković na ARS Electronici (2008) razstavljal 2D in 3D tiskano hrano s projektom Eat A Bit. Bil je član Kreativne Cone Šiška in soorganiziral dve razstavi slovenskih ustvarjalnih industrij, Pop-up Dom. Soustanovil je večkrat nagrajen oblikovalski studio Ljudje d.o.o. in društvo CUF, ki je poleg številnih glasbenih dogodkov izpeljalo avdiovizualno projekcijo EXPERIMENT 01 na Domu Kulture Velenje. V Stari Elektrarni je 2016 v sklopu magistrskega koncerta Simona Penška in Alenje Pivko Kneževič zaigral delo Pianoscape I, za sabo pa ima še vrsto glasbenih uprizoritev doma (Kino Šiška, Letni Kino Velenje, Piransko obzidje, ...) in v tujini.

Tim Kropivšek (1993)

Kropivšek je intermedijski umetnik, ilustrator in glasbenik. V svojih umetniških delih se največkrat zavzema za naravovarstvo. To prikaže v raznovrstnih medijih, kot so ilustracija, zvok in inštalacija na precej grotesken a hkrati prijeten način. Kropivšek je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (2017) kjer je trenutno magistrski absolvent. Z interaktivno instalacijo Energy wasted je bil tudi del festivala Svetlobna gverila v Ljubljani 2018.

R.M.