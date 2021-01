Včeraj še 744 novih okužb, s covidom-19 umrlo 35 bolniko. Kako je v regiji?

Ljubljana/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj ob 2.671 hitrih in PCR testih potrdili 744 okužb z novim koronavirusom, kar je 19 več kot v soboto, je objavila vlada. Umrlo je še 35 bolnikov s covidom-19, med temi 29 v bolnišnicah, kjer danes zdravjo še 1.209 koronavirusnih bolnikov, med njimi 194 na intenzivni negi. Iz bolnišnic pa so jih odpustili 38.

Kot so navedli na vladi, so včeraj opravili 2.041 PCR testov (v soboto 2.304), med katerimi jih je bilo pozitivnih 634. Med opravljenimi 630 hitrimi testi (v soboto so jih opravili 390) pa jih je bilo pozitivnih 110.

Delež pozitivnih PCR testov je bil v nedeljo 31,1 odstotka (v soboto 28,7 odstotka), delež pozitivnih hitrih testov pa 17,5 odstotka (v soboto 16,4 odstotka). Delež vseh pozitivnih testov skupaj pa je bil včeraj 27,9 odstotka.

V bolnišnicah so včeraj zdravili 36 bolnikov več kot dan prej, intenzivno nego so potrebovali štirje več. Umrlo je šest bolnikov s covidom-19 več kot v soboto.



Kako je v regijskih bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto po podatkih covid sledilnika danes zdravijo 91 kovidnih bolnikov, od teh so jih 5 sprejeli danes, 16 pa potrebuje intenzivno terapijo, 13 pomoč respiratorja. V domačo oskrbo so jih danes odpustili 8.

V Splošni bolnišnici Brežice po podatkih covid sledilnika je danes hospitaliziranih 44 okuženih, od teh so tri sprejeli danes, eden pa potrebuje intenzivno terapijo. Odpustili so enega ozdravljenega s covidom-19, eden pa ,žal, boja s koronavirusom ni zmogel.



V Sloveniji umrlo že več kot 2.800 covidnih bolnikov

V Sloveniji je do vključno 3. januarja po podatkih NIJZ umrlo več kot 2.800 bolnikov s covidom-19. Vsi demografski podatki po starosti in spolu sicer še niso zbrani, po doslej zbranih nepopolnih podatkih NIJZ pa je med umrlimi preko 1.400 žensk in več kot 1.100 moških. Med okuženimi pa je večji delež umrlih moških.

Največ umrlih je med starejšimi od 85 let. V starostni skupini od 35 do 44 let je bilo doslej 12 smrtnih žrtev, med mlajšimi od 35 let pa jih ni bilo.

Pri moških, starejših od 85 let, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, je delež umrlih kar 3,3-odstoten, pri ženskah v tej starostni skupini pa okoli 2,4-odstoten. Med mlajšimi od 85 let je delež umrlih občutno nižji, pri obeh spolih pod odstotkom.

Število umrlih po starosti in spolu

starost moški ženske skupaj

-------------------------------------

85+ 450 868 1318

75-84 438 402 840

65-74 202 106 308

55-64 62 21 83

45-54 13 10 23

35-44 8 4 12

0-34 / / /

-------------------------------------

skupaj 1173 1411 2584*

* Demografske podatke (spol, starost) o umrlih NIJZ poroča tedensko, zato prihaja do razlike med skupnim številom umrlih in podatki na grafu

Delež umrlih po starosti in spolu glede na število okuženih

starost moški ženske

-----------------------------

85+ 3,300 2,361

75-84 0,804 0,490

65-74 0,200 0,094

55-64 0,042 0,014

45-54 0,008 0,007

35-44 0,005 0,003

0-34 / /

----------------------------

Viri: Sledilnik za covid-19, Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ)



V Sloveniji nova pošiljka cepiv proti covidu-19

V Slovenijo je danes prispela nova pošiljka s 16.575 odmerki cepiv proti covidu-19, namenjeni bodo zaposlenim in sodelavcem v zdravstvu, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne. V prihodnjem tednu bo predvidoma prišla nova pošiljka, s katero bodo začeli cepiti starejše, ki niso nastanjeni v DSO, ter kronične bolnike.

S prvo pošiljko cepiv proti covidu-19 so cepili okoli 8000 oskrbovancev v domovih za starejše(DSO), v nadaljevanju so cepili tudi zaposlene v domovih, pa najbolj izpostavljene zdravstvene delavce. S pošiljko cepiv, ki je v Slovenijo prispela danes, bodo večinoma cepili zaposlene in sodelavce v zdravstvu, pa tudi nekatere zaposlene v domovih, ki še niso cepljeni, in oskrbovance, ki so si premislili in se želijo cepiti, je na današnji novinarski konferenci pojasnila Magajnejeva.

S to pošiljko cepiv bodo predvidoma v večini precepili zdravstvene delavce, kar pomeni, da bodo s pošiljko cepiv, ki jo pričakujejo v prihodnjem tednu, lahko začeli cepiti starejše, ki niso nastanjeni v DSO. Najprej bodo cepili starejše od 80 let, nato starejše od 70 let in pozneje starejše 60 let.

Prav tako bodo lahko začeli cepiti kronične bolnike. Strategija cepljenja proti covidu-19 predvideva cepilne centre v bolnišnicah in zdravstvenih domovih, pri čemer se lahko vsak koncesionar dogovori z zdravstvenim domom, da bo prevzel izvedbo cepljenja. Pri tem je Magajnejeva dejala, da bo vsak osebni ali splošni zdravnik vzpostavil prednostno listo cepljenja svojih bolnikov, vsak zdravnik bo tudi presodil, kateri od kroničnih bolnikov bodo imeli glede na bolnikovo splošno stanje prednost pri cepljenju.

Državna sekretarka je tudi dejala, da nimajo informacij, da bi se po cepljenju pojavili kakšni resni stranski učinki. Po družbenih omrežjih je namreč zaokrožilo, da je ena oseba po cepljenju umrla. Magajnejeva je dejala, da podatke o stranskih učinkih zbira Nacionalni inštitut za javno zdravje, pri čemer pa se "kakršen koli dogodek, ki je pridružen cepljenju, analizira in ugotavlja, ali je bil dejansko povezan s cepljenjem".

Komentirala je tudi informacije o tem, da so nekateri starejši v DSO zboleli po cepljenju. Pojasnila je, da če je do tega prišlo, so bili verjetno okuženi že pred cepljenjem, a takrat znakov okužbe niso kazali, ker so bili v inkubacijski dobi. To je možno tako pri covidu-19 kot pri drugih boleznih, da je posameznik cepljen v inkubacijski dobi, ko cepivo še ne more delovati.

Sicer pa je po podatkih proizvajalca cepiva in strokovnih podatkih po 14 dneh od prejema prvega odmerka cepiva zagotovljena vsaj 50-odstotna zaščita. Glede na to, da je veliko stanovalcev DSO okužbo prebolelo, cepili pa so jih 8000, bi jih bilo po 14 dneh od prvega odmerka imunih vsaj 4000, je dejala. Tako bi precepljenost med oskrbovanci v DSO lahko imela vpliv na število hospitaliziranih v drugi polovici januarja. Z drugim odmerkom cepiva se bo ta zaščita še močno povečala.

