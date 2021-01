Trebanjski gasilci priskočili na pomoč v potresu prizadeti Veliki Gorici

4.1.2021 | 18:10

Predsednik GZ Trebnje Janez Bregant, poveljnik Janez Uhan ter častni predsednik Anton Strah pred polnim kombijem gasilske opreme, ki je včeraj krenili na pot proti Veliki Gorici.

Trebnje - Tudi Gasilska zveza (GZ) Trebnje je priskočila na pomoč prizadeti Hrvaški, ki jo je pred dnevi stresel močan potresni sunek, ki smo ga čutili tudi v Sloveniji. Iz pobratene gasilske zveze mesta Velika Gorica so namreč na silvestrovo prejeli prošnjo, če bi jim z avtolestvijo pomagali pri odstranjevanju načetih dimnikov, ki so predstavljali nevarnost, da se na koga zrušijo.

Kot pravi predsednik GZ Trebnje Janez Bregant, sta zvezi pobrateni že iz časov nekdanje skupne države in po rušilnem potresu so jim hitro ponudili pomoč. »To so težki časi za naše prijatelje iz Hrvaške, ki smo jim dali vedeti, da v tej katastrofi niso sami. Prepričan sem, da bi tudi oni ravnali podobno, če bi nas prizadel takšen potres,« dodaja Bregant. Od hrvaških kolegov so dobili prošnjo, če bi jim pomagali z avtolestvijo, kajti njihova je bila namreč zasedena. »Ker so nakup tega gasilskega vozila sofinancirale občine Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog – Trebelno, smo povprašali župane teh občin, če se strinjajo, da gremo z njim na Hrvaško. Nihče ni oporekal. Na nek način je bila to pomoč gasilcev iz vseh štirih občin,« poudarja predsednik GZ Trebnje.

V Veliko Gorico, ki je od mesta Petrinja, ki je bilo najhuje prizadeto v potresu, oddaljeno okoli 35 kilometrov, je na novega leta dan krenila ekipa treh članov Prostovoljnega gasilskega društva Trebnje, ki je pobrateno z DVD Velika Gorica. Dva sta se zaradi službenih obveznosti dan kasneje vrnila domovj, zato sta v nedeljo na pomoč odšla druga dva člana društva. Kot je povedal poveljnik PGD Trebnje Urban Hren, samo mesto Velika Gorica potres ni tako zelo prizadel kot območje Petrinje in Siska, kjer je bilo žarišče potresa in so se zrušili številni objekti. Poleg njega so pomagali še: Igor Mlakar, David Božič, David Matoh in Gašper Kek. Hrvaškim kolegom so omogočili, da so podrli 25 dimnikov, ki so bili poškodovani v potresu.

S prizadetega območja so dodatno zaprosili še za gasilsko opremo, ki jim jo v tem času primanjkuje. Gasilska zveza Trebnje je tako v soboto zvečer razpisala akcijo zbiranja opreme v vseh osemindvajsetih društvih, ki sodijo pod njihovo okrilje. Zbrali so kar precej zaščitnih kombinezonov, hlač in jaken, škornjev, čelad in rokavic ter gasilskih pasov. Gre za opremo, ki je dobro ohranjena, a je zaradi strogih slovenskih standardov ne smejo več uporabljati. Vse skupaj so naložili v gasilski kombi PGD Mokronog in okrog 11. ure so predsednik GZ Trebnje Janez Bregant, poveljnik Janez Uhan ter častni predsednik Anton Strah krenili na pot proti Veliki Gorici.

R. N., foto: GZ Trebnje