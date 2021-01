Dimniški požari se kar vrstijo

4.1.2021 | 19:00

Foto: arhiv DL

Iz novomeškega regijskega centa za obveščanje so sporočila, da so 10.35 v Rojah pri Čatežu, občina Trebnje, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Velika Loka in Trebanjski vrh so nadzorovali izgoretje saj, očistili dimno tuljavo in pregledali okolico dimnika.

Oljni madež na cesti

Ob 11.02 je na Andrijaničevi cesti v Novem mestu dežurni delavec CGP Novo mesto z vpojnim sredstvom posul in očistil oljni madež v dolžini okoli 50 metrov.

V stanovanju našli mrtvo osebo

Ob 13.02 so v Dečnem selu, občina Brežice, gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom vstopili v stanovanjski objekt, kjer so našli mrtvo osebo, pa so sporočili iz brežiškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.