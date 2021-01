Našli neeksplodirano topovsko granato

5.1.2021 | 07:10

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

V gozdu na Zaplaškem hribu pri naselju Čatež v občini Trebnje so včeraj okoli pol četrte popoldne našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske, Gorenjske in Ljubljanske regije so topovsko granato, kalibra 100 mm iz obdobja 2. svetovne vojne ustrezno zavarovali in uničili na kraju najdbe. Pri zavarovanju območja so sodelovali tudi gasilci PGD Čatež pod Zaplazom.

Sicer pa so dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto v zadnjih 12 urah posredovali štiri klice za nujno medicinsko pomoč, prejeli pa so tudi dve obvestili o povoženih živalih, o čemer so obvestili lovce oziroma higienike.

Njihovi brežiški kolegi sporočil o izrednih dogodkih, zaradi katerih bi bilo potrebno posredovanje enot zaščite in reševanja na območju Posavja, v zadnjih 12 urah niso prejeli, so pa posredovali 5 klicev za nujno medicinsko pomoč.

Oskrba z vodo in elektriko

Komunala Novo mesto sporoča porabnikom pitne vode na območju mestne občine Novo mesto, ki se oskrbujejo iz vodovodnih sistemov Brusnice, Gabrje, Kamenje, vodovodnih sistemov v Občini Škocjan – Škocjan in Bučka, Poljanske gore v občini Mirna Peč ter vodovodnega sistema Gornji Križ in Vinkov vrh v občini Žužemberk, da ukrep prekuhavanja pitne vode ni več potreben.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj sporoča, da bo danes med 8. in 12.uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. ZILJE na izvodu GRDUNI.

R.M.