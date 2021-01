Lan Grbić vpoklican v mladinsko reprezentanco

5.1.2021 | 09:30

Lan Grbič

Tudi tokrat reprezentančna akcija moške mladinske izbrane vrste ne bo minila brez članov Trima. Barve slednjega bo januarja na nekajdnevnih pripravah v Ormožu branil krožni napadalec Lan Grbić, ki je pred dobrima dvema mesecema podaljšal pogodbo in bo v Trebnjem navduševal še vsaj do poletja 2022, so zapisali na klubski spletni strani.

Slovensko moško reprezentanco do 21 let poleti 2021 čaka nastop na svetovnem prvenstvu na Madžarskem (med 22. junijem in 6. julijem). Priprave na prvenstvo so že v teku, nov zbor pa mlade upe čaka že čez dva tedna, ko se bodo izbranci selektorja Saše Prapotnika zbrali v Ormožu. Med kandidati se je na selektorjevem spisku znašel tudi trebanjski lev Lan Grbić.

Fantje bodo v Prlekijo prispeli v soboto zjutraj, kjer jih sprva čaka testiranje za koronavirus, nato pa tridnevni ciklus dveh treningov na dan in piljenje taktike za prihajajoče SP pri naših severovzhodnih sosedih, so še zapisali na spletni strani RK Trimo Trebnje.

R.M.