S kar 2,6 promila alkohola za volanom

5.1.2021 | 09:35

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa na območju Grma - PP Trebnje, ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 57-letni kršitelj, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,25 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Namerno ji je poškodoval vozilo

Na parkirnem prostoru na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je v noči na ponedeljek nekdo predrl vse štiri pnevmatike na osebnem avtomobilu in z neznanim ostrim predmetom poškodoval lak na vozilu. Oškodovanka ocenjuje, da je storilec povzročil za okoli tri tisoč evrov škode, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Policiste klicali 127-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 33 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 127 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi najdbe neeksplodiranega ubojnega sredstva, je še zapisala Drenikova.

