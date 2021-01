FOTO: Vse več prejemnikov različne pomoči tudi na OZ RK Novo mesto

5.1.2021 | 10:00

Foto: OZRK Novo mesto

Novo mesto - Območno združenje RKS Novo mesto, ki pokriva osem dolenjskih občin, izvaja različne programe pomoči starejšim, brezdomnim in socialno šibkim družinam, otrokom in izključenim ljudem. Pri nas prejemajo materialne in finančne pomoči ter podporo pri vsakdanjem življenju in posebej izrednih razmerah kot so bile letošnje. V zdaj že lanskem letu so zaznali porast prosilcev pomoči iz mlajših družin, ki so zapadli v stisko tudi zaradi posledic epidemije Covid 19, težko prosijo za pomoč oz. niso upravičeni do pomoči države.

Na pobudo OZRKS Novo mesto se je preko osnovnih šol iz vseh občin, ki jih pokriva s svojim delom, odzvalo 109 novih družin po pomoč v obliki paketov s hrano. 15 od njih je zaprosilo za dolgotrajne oblike pomoči, tudi finančne. Največkrat jih ogrožajo dolgoročni krediti, ki jih ne zmorejo plačevati, saj so nosilci dejavnosti, ki je ustavljena ali so ostali brez dela. Na RK opažajo tudi veliko socialnih stisk, ki so povezane s preselitvami, ločitvami, nasiljem in na sploh stiskami, ki so posledice pandemije.

Na Območno združenje RKS Novo mesto vsak mesec pridejo po pomoč s hrano 104 družine, v katerih je 296 družinskih članov, prav tako pa pomoč namenijo tudi 104 posameznikom. Letos so razdelili 2.153 prehranskih paketov. Ob novem letu so z darili razveselili 69 otrok.

Redno razdeljujejo tudi donirano hrano, ki jo prispevajo trgovine pred pretekom roka uporabe. Prejelo jo je 177 uporabnikov, 82 samskih gospodinjstev in 95 družin. Donirano hrano prostovoljci novomeškega Rdečega križa razdeljujejo tudi na terenu po občinah, starejšim in invalidom pa dostavljajo hrano na dom.

Za pomoč prosijo družine in posamezniki tudi za plačilo najnujnejših življenjskih stroškov za najemnine, ogrevanje, dodatno zdravstveno zavarovanje, elektriko, vodo, nabavo stanovanjske opreme. Tako pomoč je prejelo 148 družin v skupni vrednosti 13.601,39 eur. V začetku šolskega leta 2020/2021 so razdelili 147 naročilnic za nabavo šolskih potrebščin za osnovnošolce in srednješolce iz družin v stiski v vrednosti 9.250 eur. Tudi v tem šolskem letu so pridobivali donatorje za štipendiranje dijakov in študentov, vključujejo 20 dijakov, ki za njihove pomoči prispeva 12 donatorjev. V štipendiranje vključujejo tiste, ki nimajo državnih štipendij, je v izjavi za javnost zapisala sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Barbara Ozimek.

Na območnem združenju RK Novo mesto so se odzvali tudi na epidemijo in potrebe otrok iz socialno šibkih družin za opremo za šolanje na daljavo. Zbrali so sredstva ter opremili 13 družin z novimi tablicami in računalniki. Pri tem jim je pomagala z zbiranjem sredstev in znatno donacijo novomeška Krka, d.d., ki je tudi pokrovitelj Sklada za pomoč ljudem v stiski. V njem zbirajo vsa donatorska sredstva novomeškega Rdečega križa. V lanskem letu so jih zbirali za več družin, za pomoč pri dokončanju hiše in poplačilu več dolgov ter za njihovo lažje življenje. Posebej uspešna pa je bila akcija zbiranja sredstev za Jožeta Pirha, ki je izgubil stanovanje na dražbi, z zbranim denarjem pa ga bo dobil nazaj.

Ob koncu leta so prostovoljci po krajevnih organizacijah ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje okužb, obiskali 4.700 starejših od 79 let s skromnim darilcem in pismom, ki so jih prejeli na natečaju »Nisi sam- pisma drobne pozornosti«. Ena od gospa, ki je prejela takšno darilce, je napisala: »Čestitam za odlično izpeljan natečaj »Nisi sam-pisma drobne pozornosti«. Hvala vsem, ki ste ga vodili in bili njeni sodelujoči. Pisma smo dobili vsi starejši v krajevnih skupnostih. To bo dober stik z mladimi in drugimi pisci. Tako bo most med generacijami narejen in "promet" bo stekel. Za dobro počutje so pomembne drobne pozornosti, ki osrečujejo. Želim vam mirno in zdravo novo leto, ki že trka na vrata. Sprejmimo ga močni, dobre volje in z velikim zaupanjem v vse,« je še zapisala prejemnica takšnega darilca.

R.M.

