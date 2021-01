Občina Krško z razpisom za najem oskrbovanih stanovanj

5.1.2021 | 10:50

Krško - Občina Krško je tik pred božično-novoletnimi prazniki objavila razpis za najem oskrbovanih stanovanj na Leskovški cesti 35 v Krškem. Ta bodo vseljiva predvidoma februarja letos. Mesečna najemnina bo okvirno znašala 230 evrov za dvosobno ter med 170 in 210 evri za enosobno stanovanje. Prijave sprejemajo še do 22. januarja letos do 13. ure.

Kot so na občini zapisali v izjavi za javnost, so oskrbovana stanovanja razporejena v objektu v štirih etažah, pri čemer je eno stanovanje dvosobno, preostala pa enosobna. Vsako stanovanje vsebuje predprostor, kopalnico, shrambo, bivalni prostor s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo ter sobo. V vsaki etaži so skupni prostori, pri čemer se v kletni etaži nahaja skupni prostor s čajno kuhinjo, v pritličju pa kolesarnica. Do najema oskrbovanih stanovanj so upravičeni prosilci, starejši od 65 let, s stalnim prebivališčem v občini Krško, ki so sposobni živeti samostojno.

Neprofitna najemnina bo določena skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Mesečna najemnina bo okvirno znašala 230 evrov za dvosobno ter v razponu od 170 do 210 evrov za enosobno stanovanje. Končna vrednost bo določena pred podpisom najemne pogodbe z upravičencem, so še zapisali na Občini Krško.

Rok za prijave na naslov Občina Krško, CKŽ 14, Krško je 22. januar 2021 do 13. ure. Dodatne informacije so na voljo tudi na spletni strani občine.

R.M.