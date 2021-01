Potres močno poškodoval cerkve na Bizeljskem, v Vitni vasi in v Kapelah

5.1.2021 | 11:20

Najbolj poškodovana je bila cerkev sv. Duha v Vitni vasi.

Poškodbe na gradu Bizeljsko

Bizeljsko - Hud rušilni decembrski potres na Hrvaškem z magnitudo 6,2 v naših krajih k sreči ni povzročil hudih poškodb, saj intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici. Podrlo se je nekaj dimnikov, odpadel je kak strešnik, nastale so kakšne razpoke v zidu…

A največ posledic je vseeno na posavskem koncu, kjer so ljudje obveščali o nekaj poškodbah na svojih nepremičninah, res pa je, da nikogar ni bilo potrebno izseliti. Poškodovanih je bilo kakih 14 objektov, med drugim tudi grad Bizeljsko, kjer je šlo v glavnem za škodo na opeki, razpoke…

Poškodovane so bile tudi nekatere cerkve

Bizeljski župnik Vlado Leskovar pove, da je pri pregledu stavb in cerkva ugotovil veliko poškodb, ki so nastale ob potresu. V farni cerkvi sv. Lovrenca na Bizeljskem so nastale številne razpoke, omet je po vseh klopeh. Prav tako so vidne številne razpoke na cerkvi sv. Magdalene v Orešju, najbolj pa je poškodovana cerkev sv. Duha v Vitni vasi.

Precej poškodb je utrpelo tudi župnišče na Bizeljskem. V župniji Kapele je zelo poškodovana tudi župnijska cerkev Marije vnebozvete v Kapelah. Takoj ko bo mogoče, bo potreben strokoven pregled, če sta cerkvi statično varni, pove Leskovar.

L. M., foto: arhiv družine Klakočar (bizeljski grad) ter V. Leskovar

