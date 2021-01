Včeraj še 2.501 okužba, umrlo 30 bolnikov s covidom-19. Kako je v regiji?

5.1.2021 | 12:15

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so po vladnih podatkih včeraj skupno potrdili 2.501 okužbo z novim korona virusom. Opravili so 5.966 PCR testov, med katerimi je bilo pozitivnih 1.680 oz. 28,16 odstotka testiranih, in 17.531 hitrih testov, med katerimi je bilo pozitivnih 821 oz. 4,7 odstotka testiranih. V bolnišnicah so zdravili 1.193 covidnih bolnikov, 30 bolnikov s covidom-19 pa je umrlo, od teh 20 v bolnišnicah, 10 v domovih za ostarele.

Kot je na novinarski konferenci pojasnil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin, se v bolnišnicah danes zdravi 16 covidnih bolnikov manj kot dan prej, intenzivno nego pa jih potrebuje šest manj in sicer 188. V bolnišnice so po njegovih navedbah sprejeli 112 covidnih bolnikov, v domačo oskrbo pa so jih odpustili 108.

Včerajšnje veliko število hitrih testov na okužbo z novim koronavirusom je sicer pripisati razširjeni možnosti brezplačnega testiranja, ki ga izvajajo v številnih zdravstvenih domovih. Precej višje kot v prazničnih dneh in dneh ob koncu tedna pa je tudi število potrjenih okužb, ki jih je bilo v preteklih dneh manj kot tisoč. Prejšnji ponedeljek po božičnih praznikih pa je bilo prav tako potrjenih nekoliko manj okužb, in sicer 2.410.

Kako je v regijskih bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto se po podatkih covid sledilnika zdravi danes 87 bolnikov, 11 od teh so jih sprejeli danes, 12 jih potrebuje intenzivno terapijo, 10 pa jih diha s pomočjo respiratorja. V domačo oskrbo so odpustili 10 covidnih bolnikov, 5 pa jih je izgubilo boj s korona virusom – trije izmed teh so se zdravili na intenzivnem covid oddelku bolnišnice.

V Splošni bolnišnici Brežice je trenutno hospitaliziranih 48 okuženih, 8 so jih sprejeli danes, kažejo podatki covid sledilnika. Eden izmed okuženih potrebuje intenzivno terapijo. 3 so odpustili v domačo oskrbo, eden pa je izgubil boj z novo korona virusno boleznijo.

dodano ob 16.00:

Pregled na novo okuženih po občinah na našem območju 4. 1.2021:

Bistrica ob Sotli 2

Brežice 85

Črnomelj 31

Dobrepolje 7

Dolenjske Toplice 9

Ivančna Gorica 16

Kočevje 13

Kostanjevica na Krki 8

Kostel 0

Krško 75

Loški Potok 1

Metlika 27

Mirna 2

Mirna Peč 6

Mokronog-Trebelno 8

Novo mesto 71

Osilnica 1

Radeče 8

Ribnica 38

Semič 12

Sevnica 35

Sodražica 6

Straža 8

Šentjernej 19

Šentrupert 8

Škocjan 8

Šmarješke Toplice 6

Trebnje 21

Velike Lašče 10

Žužemberk 9

R.M.