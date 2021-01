Dve Gogini knjigi med 10 najbolj prodajanimi v letu 2020

5.1.2021 | 12:30

Uspešnici Tadeja Goloba tudi med najbolj prodajanimi knjigami lanskega leta

Novo mesto - Objavljamo lestvico najbolj prodajanih knjig lanskega leta. Ločeno so objavljene knjige za odrasle ter knjige za otroke in mladino, ki so bile naprodaj v knjigarnah Mladinske knjige in v spletni knjigarni emka.si. Med 10 najbolj prodajanimi sta tudi dve uspešnici Založbe Goga, obe pa je napisal Tadej golob – Virus in Dolina rož.

Knjige za odrasle

01. Jože Pirjevec, Partizani, Cankarjeva založba

02. Aljoša Bagola, Kako izgoreti, Mladinska knjiga

03. Eli H. Radinger, Modrost starih psov, Mladinska knjiga

04. Veronika Simoniti, Ivana pred morjem, Cankarjeva založba

05. Tadej Golob, Virus, Založba Goga

06. Tadej Golob, Dolina rož, Založba Goga

07. Bronja Žakelj, Belo se pere na devetdeset, Beletrina

08. Ranko Rajović, Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka, Mladinska knjiga

09. Urška Fartelj, 220 stopinj poševno - preprosto in sveže vse leto, Mladinska knjiga

10. Adam Kay, Tole bo bolelo, Mladinska knjiga

Knjige za otroke in mladino

01. Dav Pilkey, Pasji mož - Gospodar bolh, Mladinska knjiga

02. J. K. Rowling, Harry Potter - Kamen modrosti, Mladinska knjiga

03. Dav Pilkey, Pasji mož - Ravs divjine, Mladinska knjiga

04. J. K. Rowling, Harry Potter - Dvorana skrivnosti, Mladinska knjiga

05. Igor Saksida in Rok Terkaj, Repki, Mladinska knjiga

06. J. K. Rowling, Harry Potter - Jetnik iz Azkabana, Mladinska knjiga

07. Dav Pilkey, Pasji mož - H komu se kootali?, Mladinska knjiga

08. J. K. Rowling, Harry Potter - Ognjeni kelih, Mladinska knjiga

09. Antoine de Saint-Exupery, Mali princ, Mladinska knjiga

10. J. K. Rowling, Harry Potter - Feniksov red, Mladinska knjiga