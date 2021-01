V Splošni bolnišnici Novo mesto je strošek zaščitne opreme lani zrastel za 400 odstotkov

5.1.2021 | 13:20

Foto: arhiv DL

Novo mesto - V tokratni izjavi za javnost, ki jo je medijem poslalo vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto, navajajo nekaj statističnih podatkov lanskega leta. Lani so zaradi novega koronavirusa hospitalizirali 709 pacientov, katerih povprečna starost je bila 74 let. Do danes je v tej bolnišnici skupno umrlo 146 covidnih bolnikov, katerih povprečna starost je bila 82 let. Večina umrlih je imela pridružene bolezni. Povprečna hospitalizacija covid bolnika znaša 10 dni.

V Splošni bolnišnici Novo mesto sta bila lani najbolj obremenjena meseca november in december. V novembru so sprejeli 261 pacientov, 11 od njih jih še vedno leži na covid oddelkih, v decembru pa je bilo sprejetih kar 273 okuženih s tem virusom.

Kot so zapisali, v Splošni bolnišnici Novo mesto covid-pacientom namenjajo kar 30 odstotkov vseh posteljnih kapacitet, samo za intenzivne covidene bolnike pa kar 70 odstotkov vseh intenzivnih postelj. Bolniki iz domov starejših občanov v bolnici predstavljajo okoli 14 odstotkov vseh bolnikov s covidom, ki jih zdravijo v tej bolnišnici.

Tedensko v Splošni bolnišnici Novo mesto opravijo od 250 in 270 testiranj zaposlenih s hitrimi antigenskimi testi. Do zdaj je bil test na novi corona virus pozitiven pri 301 zaposlenem. V novomeški bolnišnici so prva cepljenja začeli 30.decembra lani, za ta poseg se je odločilo 70 zaposlenih. Prve odmerke cepiva so namenili zaposlenim, ki delajo z najtežjimi covidnimi bolniki, v nadaljevanju pa bodo zaposleni cepljeni po prioritetni listi glede na starost oz. ogroženost. Vsi, ki so bili cepljeni, se zaenkrat počutijo dobro in nimajo nobenih stranskih učinkov, poročajo iz novomeške bolnišnice.

Zaradi razglašene epidemije in sprejetih ukrepov ter obravnave covidnih bolnikov so v novomeški bolnišnici naredili za približno 20 odstotkov manj rednega nenujnega programa. Sem sodijo zlasti nenujni specialistični ambulantni pregledi in nenujni elektivni operativni posegi.

Kljub epidemiji je lansko leto vodstvo bolnišnice uspešno dokončalo energetsko sanacijo upravne stavbe, kuhinje in pralnice. Kupili so nov CT, RTG aparat, več UZ, ob tem pa poskrbeli tudi za pripravo oz. izgradnjo potrebnih prostorov. Posodobili in celostno so uredili označevanje znotraj in zunaj bolnišnice, za covid bolnike pa začasno preuredili tri lokacije in kupili tudi vso potrebno opremo za te prostore. Skupna vrednost vseh investicij je tako znašala približno 9 milijonov evrov, od tega je ministrstvo prispevalo približno 3 milijone. Lansko leto je posledično zaznamovala tudi rast nabava zaščitne opreme tako za zaposlene kot za bolnike, strošek se je tako v primerjavi s preteklimi leti povečal kar za 400 odstotkov, je vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto zapisalo v današnji izjavi za javnost.

R.M.