FOTO: Tudi v Ivančni Gorici množična testiranja

5.1.2021 | 13:30

S hitrega testiranja v Ivančni Gorici (foto: Gašper Stopar/Občina Ivančna Gorica)

Ivančna Gorica - Na parkirišču pri Kulturnem domu v Ivančni Gorici se je danes začelo množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z virusom SARS-CoV-2. Testiranje, ki so ga organizirali Zdravstveni dom Ivančna Gorica, Občina Ivančna Gorica in Štab Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica, bo danes še do 16.ure in tako bo vsak dan med 10. in 16. uro vse do preklica. Predhodna prijava za brezplačno »drive-in« testiranje ni potrebna.

Kot so zapisali na občini, pozivajo vse, da se na testiranje odpravijo z avtomobilom in ne peš, saj tako preprečijo morebitno širjenje okužbe zaradi stikov z drugimi osebami. Občani morajo imeti pri sebi osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Za tiste, ki na testiranje pridejo peš, velja, da morajo med čakanjem ohranjati medsebojno razdaljo in nositi masko. Rezultat testa bo posameznik prejel na SMS sporočilo, ob tem pa tudi navodilo, kako ravnati v primeru pozitivnega testa. Udeležence testiranja tudi prosijo, da upoštevajo prometno signalizacijo in navodila redarske službe.

R.M.

Galerija