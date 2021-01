V novomeškem domu starejših okužbe med cepljenimi in necepljenimi

5.1.2021 | 13:50

Foto: DSO Novo mesto

Novo mesto - V Domu starejših občanov Novo mesto so po zajezitvi zadnje okužbe z novim koronavirusom pri skoraj štirih petinah že cepljenih proti covidu-19 in tudi pri nekaj drugih stanovalcih oddelka za dementne odkrili nove okužbe. Okuženih je tudi nekaj cepljenih zaposlenih z različnih oddelkov, je za STA povedala direktorica Milena Dular.

Po besedah Dularjeve so okužbo potrdili pri skoraj 80 odstotkih stanovalcev oddelka za dementne. Proti covidu-19 so sicer 27. decembra cepili 58 tamkajšnjih stanovalcev, okužbo pa so do zdaj odkrili pri 46 stanovalcih.

Okuženi bolezen prestajajo z različnimi, pretežno blažjimi bolezenskimi znaki. Nekateri starostniki omenjenega oddelka imajo tudi pridružene bolezni. Dvema so morali pomagati s kisikom, eden od okuženih stanovalcev s pridruženimi boleznimi pa je umrl.

V bolnišnico niso prepeljali nikogar od okuženih, po mnenju zadolženih zdravnikov pa bodo preostali okuženi stanovalci bolezen prestali ob blažjih bolezenskih znakih. Ves oddelek za dementne so sicer razglasili za rdečo cono, je dodala.

Kako je prišlo do okužbe, še niso ugotovili. Možna je predhodna ali kakšna drugačna okužba s koronavirusom, vsekakor pa za to ne krivijo cepiva, je poudarila direktorica.

Vse stanovalce tega oddelka so sicer pred cepljenjem 22. decembra testirali s PCR testi, vsi pa so imeli negativen izvid na koronavirus.

Pri zaposlenih v novomeškem domu starejših so okužbo z novim koronavirusom odkrili pri petih od devetih cepljenih, del zaposlenih so namreč cepili istočasno s stanovalci 27. decembra. Okuženi so trije zaposleni z oddelka za dementne in dva z drugih oddelkov.

V Domu starejših občanov Novo mesto bodo cepljenje proti covidu-19 nadaljevali v prihodnjih dneh oz. takoj ko dobijo nove odmerke cepiva. Upajo tudi na čim lažje okrevanje okuženih, je še povedala Dularjeva.

R.M./STA