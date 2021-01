Padel v proizvodnih prostorih

5.1.2021 | 18:05

Ilustrativna slika

Ob 10.46 je na Straški cesti v Novem mestu delavec padel v proizvodnih prostorih. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 9.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRASTJE, izvod 3.VRHOVO;

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRASTJE, izvod 2.HRASTJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.