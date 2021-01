Obolelega so pomagali nesti gasilci

6.1.2021 | 07:20

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu so gasilci GRC Novo mesto včeraj okoli 21.ure nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto pri prenosu obolele osebe iz stanovanjske hiše do reševalnega vozila.

V Loški vasi v občini Dolenjske Toplice je sinoči malo pred 23.uro na cestišče padlo drevo. Odstranili so ga dežurni delavci CGP Novo mesto.

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto so v zadnjih 12 urah posredovali 8 klicev za nujno medicinsko pomoč, za nujno veterinarsko pomoč pa enega. Prejeli so tudi obvestilo o povoženi živali, o čemer so obvestili higienike.

Brežiški kolegi pa v zadnjih 12 urah dežurstva niso prejeli obvestil, zaradi katerih bi bilo na območju Posavja potrebno posredovanje enot zaščite in reševanja. So pa posredovali štiri pozive za nujno medicinsko pomoč.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej sporoča, da bo danes med 9. in 11.uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP HRASTJE, izvod 3. VRHOVO, med 11. in 13.uro pa še na območju TP HRASTJE, izvod 2. HRASTJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

R.M.