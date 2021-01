FOTO: Metliška pomoč včeraj dostavljena v Sisak

6.1.2021 | 07:35

Dostavljena pomoč Metličanov Rdečemu križu v Sisku (Foto: RK Metlika)

Metlika/Sisak - Na hrvaška območja, prizadeta ob potresu, prihaja pomoč z vseh koncev. Akcijo zbiranja materialne pomoči je organiziral tudi Rdeči križ Metlika in v zgolj slabih dveh dneh zbral okoli 2 toni pomoči. Največ je bilo vode, higienskih pripomočkov, hrane, odej in nekaj oblačil. Zbrano so včeraj odpeljali v skladišče Rdečega križa Sisak na Hrvaško. Dostavo pomoči posameznikom, ki so bili v potresu najbolj prizadeti, pa bo izvedel hrvaški Rdeči križ.

Kot je povedala sekretarka na Območnem združenju Rdečega križa Metlika Zalka Klemenčič, je brezplačen prevoz zbrane pomoči na hrvaško opravil podjetnik Slavko Ruklič z Radovice pri Metliki. Metliški Rdeči križ se zahvaljuje občanom, prostovoljcem in prevozniku za hiter odziv in za vso zbrano in dostavljeno pomoč.

R.M.

Galerija



























starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 7h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni Saška Vujatović Lepa gesta, a žal napačna. V dotičnih prostorih se skladiščijo kupi hrane in pripomočkov za osebno nego, medtem ko v določenih vaseh obstajajo ljudje, ki jih še nihče v osmih dneh ni prišel pogledat, kaj šele da bi kaj prinesel. Govorim iz prve roke! 7h nazaj 5 (5) (0) (5)(0) Oceni miha Res lepa gesta, ampak bi takole malo sebično vseeno vprašal, koliko pomoči smo kaj dobili iz naših bivših republik, ko so bili potresi v Posočju po letu 90 ali plaz v Logu pod Mangartom ali pri poplavah v Železnikih ali pri požaru na Krasu? To samo tako sprašujem. Odgovor sicer vem, vprašanje je retorično in namenjeno še ostalim. Pa ne me narobe razumet, je prav da se ljudem pomaga. Preglej samo prijavljene komentatorje