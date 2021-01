44-letni moški napihal

V Bršljinu so policisti PP Novo mesto včeraj malo po 19. uri ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 44-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,41 miligrama alkohola, so prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi kršitve izdali plačilni nalog, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Vlomili v stanovanjsko hišo

V Malih Dolah pri Stehanji vasi je med 16.30 in 17.30 nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalca in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Policiste klicali 177-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 30 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 177 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, še piše v današnjem policijskem poročilu.

