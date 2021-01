Hitro testiranje v Šentjerneju: med 108 testiranimi 8 pozitivnih

6.1.2021 | 09:00

Od prvih 108 testiranih je bilo na hitrih testih 8 pozitivnih (foto: Občina Šentjernej)

V Šentjerneju hitro testiranje na covid-19 opravljajo vsak torek in četrtek (foto: Občina Šentjernej)

Šentjernej - Tudi Šentjernej se je pridružil krajem, kjer izvajajo množično testiranje na covid-19. V avli Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju je bil brezplačno množično testiranje občanov s hitrimi testi včeraj, testiranje pa je opravljala usposobljena ekipa Zdravstvenega doma Novo mesto. Rezultati testiranja so bili posamezniku znani že v manj kot pol ure. Okuženi so prejeli navodila, kako ravnati v naprej. Med 108 včeraj testiranimi je bilo 8 občanov oz. 7,4 odstotka testiranih pozitivnih na novi korona virus, so sporočili iz Občine Šentjernej.

Takšno testiranje je namenjeno vsem občanom in na odvzem brisa se ni potrebno predhodno naročati, sicer pa so vsa navodila zainteresiranim za testiranje, na voljo tudi na občinski spletni strani.

Testiranje do nadaljnjega poteka vsak torek in četrtek med 10. in 14.uro. Ekipi Zdravstvenega doma Novo mesto pri organizaciji pomagajo tudi člani štaba Civilne zaščite Občine Šentjernej, ki skrbijo za nemoten potek testiranj in za spoštovanje vseh preventivnih ukrepov.

Župan občine Šentjernej Jože Simončič, ki se je skupaj s sodelavci občinske uprave med prvimi testiral, je ob tem povedal: »Vesel sem, da imamo možnost opravljati hitri test brezplačno in v svojem kraju. Vabim vas, da to možnost izkoristimo in pripomoremo k zajezitvi širjenja virusa in čim hitrejši vzpostavitvi normalnih razmer, ki si jih vsi zelo želimo. Bodimo odgovorni, pojdimo se testirat!«

R.M.