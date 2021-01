AVDIO: Priprave na gradnjo novega mostu v Brežicah stekle

Tako naj bi bil videti novi most čez Savo v Brežicah

Brežice - Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so zadnji dan lanskega leta objavili javno naročilo za inženirske storitve pri novogradnji mostu čez Savo, ki bo izvedena v sklopu projekta vzhodne obvoznice Brežice. Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan ga veseli, da je prišlo do javnega naročila, hkrati pa je poudaril, da je to prvi korak k izgradnji novega mostu čez Savo in da bo potrebno še veliko naporov za uresničitev projekta.

Načrtovani most bo dolg 487 m in bo najdaljši most čez Savo. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 18 milijonov evrov, večino denarja mora zagotoviti država, manjši del sredstev pa bo za ureditve prispevala tudi občina.

Izbor izvajalca za Inženirske storitve pri novogradnji mostu čez Savo je pomemben, saj bo izbrani izvajalec sodeloval pri pridobivanju dokumentacije, pri izgradnji in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja za most in ostale ureditve. Ob zgrajenem novem mostu, ki bo del novogradnje državne ceste v skupni dolžini 1.500 m, bodo uredili še dve krožišči, dva para avtobusnih postajališč, večnamenske poti, vodovod, cestno razsvetljavo, izpeljali bodo zaščito in prestavitev vodov, zaščitili in prestavili bodo telekomunikacijske vode, poskrbeli pa bodo tudi za začasno prometno ureditev in za krajinsko ureditev, so na brežiški občini zapisali v izjavi za javnost.

Župan Ivan Molan je poudaril, da bo gradnja novega mostu izpolnitev zaveze države do občine, ki je del že leta 2008 podpisanega Protokola o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji vzhodne obvoznice Brežice. V letih 2012 in 2017 sta Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Brežice podpisala dva dodatka k protokolu. V skladu z dogovorom bi država morala začeti graditi del vzhodne obvoznice z mostom pred oz. sočasno z začetkom del gradnje HE Mokrice, ki je bila takrat načrtovana za leto 2019. Župan je izrazil upanje, da bi gradnja mostu stekla po načrtih in da bi bil ta končan do leta 2025.

Novi most čez Savo Občina Brežice potrebuje za zagotavljanje nemotene povezave obeh bregov reke Save, za izboljšanje prometne povezave v smeri Maribora oz. Bizeljskega, za razbremenitev mesta, sanacijo obstoječega mostu čez Savo od Brežic do Čateža ob Savi in za širitev mesta na vzhod. V sklopu I. etape projekta bodo zgrajene tudi navezovalne ceste do križišč na vsaki strani reke Save. V skladu z določili k protokolu o Vzhodni obvoznici bo po izgradnji novega mostu saniran tudi obstoječi most čez Savo in kasneje predan v upravljanje Občini Brežice, še navajajo v izjavi za javnost.

