V brežiški bolnišnici še čakajo na cepivo za zaposlene, covidni oddelek na robu zmogljivosti

6.1.2021 | 10:20

Brežice - V Splošni bolnišnici Brežice, kjer so prve odmerke cepiva za zaposlene pričakovali v petek, cepiva proti covidu-19 še niso dobili. Odgovora, zakaj morajo čakati, od ministrstva za zdravje še niso dobili, ob rasti okužb v Posavju pa delujejo na robu zmogljivosti, je povedala direktorica Anica Hribar. Po njenih besedah so po brezplodnem telefonskem poizvedovanju, zakaj ne dobijo cepiva, pristojnim poslali pisno vprašanje in na odgovor še čakajo.

Sicer pa imajo na bolnišničnem covidnem oddelku zasedenih vseh 45 postelj. Ob rasti okuženosti v Posavju so morali tem dodati še štiri dodatne. Na oddelku za intenzivno oskrbo imajo od dveh prosto še eno posteljo z neinvazivno ventilacijo.

Na covidnem oddelku naj bi sicer tudi danes nekaj bolnikov odpustili. V primeru, da bo število morebitnih novih bolnikov preseglo njihove zmogljivosti, bodo ob sodelovanju mariborskega dispečerskega centra presežek bolnikov nastanili v drugih bolnišnicah s covidnimi oddelki, je dodala direktorica.

Od zaposlenih jih je okuženih 13. Ti bolezen prebolevajo ob blažjih bolezenskih znakih, z njihovo nadomestijo pa za zadaj nimajo večjih težav. Okužbo so od začetka epidemije do zdaj potrdili pri skupno 90 zaposlenih.

"Stiska z osebjem sicer je, a ni še kritična," je še ocenila Hribarjeva.

