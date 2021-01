Umrl filmski arhivist Ivan Nemanič

6.1.2021 | 10:30

Prof. Ivan Nemanič od podpisu njegove knjige o Beli krajini (foto: arhiv DL/M.B.J.)

Ljubljana/Metlika - V 90. letu starosti je v ponedeljek umrl zgodovinar in filmski arhivist Ivan Nemanič, so sporočili iz Slovenskega filmskega arhiva. S pionirskim delom pri zbiranju, obdelavi in popularizaciji filmskega gradiva v slovenskem prostoru in širše je ustvaril temelj za ustanovitev filmskega oddelka leta 1968, ki je prerasel v Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS.

Nemanič je Slovenski filmski arhiv vodil do upokojitve leta 1996. Leta 1998 je prejel častni znak svobode Republike Slovenije za delo in zasluge pri varovanju slovenske filmske arhivske kulturne dediščine.

Leta 2018 pa mu je Arhivsko društvo Slovenije podelilo Aškerčevo nagrado za življenjsko delo. Kot je pisalo v utemeljitvi, je nagrado prejel za izjemen prispevek k ohranjanju slovenske filmske arhivske dediščine, rešitev in varovanje prvih filmskih zapisov in ustvarjenje začetnega fonda Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu RS.

Nemanič se je rodil leta 1931 v Slamni vasi v občini Metlika. Leta 1959 je diplomiral iz zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1964 se je zaposlil v Državnem arhivu LRS, današnjem Arhivu RS. Ko je arhiv leta 1968 začel zbirati filmsko arhivsko gradivo, je prevzel skrb za novo področje. Opravil je pionirsko delo, saj je bil več kot poldrugo desetletje edini filmski arhivist na Slovenskem.

Zbral je in v Arhivu RS deponiral vse znano filmsko gradivo, ki je bilo do takrat pri različnih imetnikih, denimo Triglav filmu, Viba filmu, Unikalu in pri zasebnih snemalcih. Tako je nastajala zbirka slovenskih dokumentarnih, igranih in animiranih filmov od leta 1905 dalje, ki jo danes hrani Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS. Tik pred razpadom Jugoslavije je leta 1991 v Jugoslovanski kinoteki v Beogradu prevzel slovenski filmski fond in ga pripeljal v Ljubljano.

Pionir je bil tudi pri strokovni obdelavi filmskega arhivskega gradiva. Med drugim je pripravil obsežen inventar Filmsko gradivo Arhiva RS, I. del: Dokumentarni filmi in II. del: Igrani in animirani filmi.

Slamnovaški rojak prof. Ivan Nemanič je pred leti napisal tudi knjigo z naslovom »Zgodovinski spomin na mojo deželo«. V njej je pisal o Beli krajini, še zlasti pa o Slamni vasi in Boldražu in zajel zlasti obdobje od 15.stoletja do turških vpadov na Metliko.

R.M./STA