Včeraj največ okuženih doslej v enem dnevu. Kako je v naši regiji?

6.1.2021 | 10:50

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj potrdili 3.354 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ doslej v enem dnevu. Vseh testiranj je bilo sicer največ doslej - 22.194 - tako hitrih kot PCR testov. Delež okuženih med vsemi testiranimi je sicer 15,11 odstotka.

Visoka številka testiranih in visok odstotek okuženih na PCR testih

Po vsej državi so včeraj opravili 6.956 testiranj s PCR testi, pozitivnih je bilo 2.602 testirana oz. kar 37,4 odstotka vseh. Tako imenovane hitre oz. HAT teste so včeraj opravili tudi pri 15.238 posameznikih, okuženih je bilo 752 testiranih oz. 4,9 odstotka. Je pa včeraj umrlo še 31 covidnih bolnikov, 24 od teh v bolnišnicah po vsej državi.

V bolnišnicah se trenutno zdravi 1.177 covidnih bolnikov, 183 na oddelkih za intenzivno terapijo, 144 okuženih pa diha s pomočjo respiratorja, kažejo danes objavljeni podatki covid sledilnika. Samo danes so na novo sprejeli 114 okuženih, odpustili pa 106 kovidnih bolnikov.

V bolnišnicah se je včeraj zdravilo 16 covidnih bolnikov manj kot dan prej, tudi število bolnikov, ki so potrebovali intenzivno zdravljenje se je včeraj zmanjšalo, in sicer za šest. Včeraj je umrl en bolnik s covidom-19 več kot dan prej.

V domačo oskrbo so včeraj odpustili 106 covidnih bolnikov, dva manj kot v ponedeljek.

Kako je v naši regiji? Posavje še vedno na prvem mestu!

Epidemiološko najbolj obremenjena regija ostaja Posavje. Po podatkih za ponedeljek je sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužb na 100.000 prebivalcev v tej statistični regiji znašalo 1037,1, medtem ko je 14-dnevno povprečje 1949,1 okužb, kažejo vladni podatki.

Najnižji delež okužb v zadnjih dneh imajo v primorsko-notranjski regiji, in sicer v povprečju 350,3, medtem ko je v zadnjih 14 dneh povprečje najnižje v obalno-kraški regiji, znaša 699,1.

Med občinami, ki najbolj izstopajo po številu v torek potrjenih primerov, je vladni govorec za covid-19 Kacin med drugim izpostavil posavske občine Krško (117 okužb), Brežice (67) in Sevnico (46). V Kopru so potrdili 71 pozitivnih primerov, v Ljubljani 271 in v Mariboru 108. Kacin je navedel tudi občine Celje (68), Velenje (53), Šentjur (41), Žalec (51), Slovenska Bistrica (34), Slovenske Konjice (43), Slovenj Gradec (37), Domžale (55) in Grosuplje (41). Izstopajo pa tudi Ivančna Gorica (49), Kamnik (63), Kranj (84), Cerklje na Gorenjskem (24), Novo mesto (98), Črnomelj (48), Dobrepolje (33), Šmartno pri Litiji (31), Trbovlje (35) in Zagorje ob Savi (36), je še dejal Kacin.

Število primerov med oskrbovanci domov za starejše se zmanjšuje, viša pa se število med drugim prebivalstvom. Narašča zlasti delež med mlajšimi, torej med starimi od 25 do 34 let, nekaj manj pa med tistimi, ki so stari od 45 do 54 let. Povečan delež okužb med mlajšimi skupaj z anketiranjem okuženih kaže, da so najbolj verjeten vzrok za višje število novih okužb zasebna druženja in družinska srečanja v času praznikov, je na novinarski konferenci povedala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Nuška Čakš Jager.

Kot je napovedala, še nekaj dni pričakujejo dodaten vzpon števila okuženih. Na vprašanje, ali na NIJZ zaradi tega načrtujejo kakršnekoli dodatne ukrepe pa je odgovorila, da zaenkrat nimajo dodatnih priporočil, vztrajajo pa pri nujnosti že dolgo znanih priporočil, kot sta držanje primerne razdalje in izogibanje nepotrebnim druženjem. "Če bi to vsi spoštovali, bi moralo zadoščati za zajezitev širjenja okužbe," je dodala.

O ukrepih proti širjenju koronavirusa bodo po Kacinovih navedbah predstavniki vlade razpravljali popoldne. Morebitne nove ukrepe oz. spremembe pri obstoječih ukrepih pa je mogoče pričakovati v četrtek, ko bo redna seja vlade. Poudaril pa je, da podatki niso obetavni.

Najhuje je v zidanicah. Dajejo jih celo v najem, pravi Kacin

Kacin meni, da kratkotrajno odprtje trgovin ni bistveno prispevalo k porastu okuženih, saj kupci ukrepe spoštujejo. Tudi Kacin je ocenil, da največjo težavo predstavljajo predvsem zasebna druženja. "Začelo se je 1. novembra, ko so se začele zgodbe s pripravami na martinovanje. Dva vikenda so bile zidanice polne in še vedno se zidanice dajejo v najem. Ljudje se ukrepov čez teden držijo, potem pa za konec tedna v zidanicah nadoknadijo vse," je dejal na novinarski konferenci.

Ocenil je še, da se prebivalci podeželja ukrepov držijo manj kot prebivalci mest. "Na podeželju se maske nosijo bistveno manj kot pa v urbanih središčih. To zdaj potrjujejo tudi hitri testi," je dodal.

"Vsak od nas je tisti, ki mora prevzeti odgovornost," je dejal in pozval k spoštovanju ukrepov proti širitvi koronavirusa.

Britanskega seva pri nas menda še ni

Kot je še povedal Kacin je inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske medicinske fakultete opravil analizo, s katero je ugotavljal, če je britanski sev virusa prisoten tudi v Sloveniji. Navedel je, da izsledki raziskave kažejo, da analize še niso potrdile prisotnosti seva v Sloveniji.

Kako pa je v naših bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto je po podatkih covid sledilnika danes 88 kovidnih bolnikov, oz. eden več kot včeraj. 9 so jih sprejeli danes, 7 pa odpustili v domačo oskrbo. Na intenzivnem oddelku zdravijo 13 kovidnih bolnikov, oz. enega več kot včeraj, s pomočjo respiratorja pa diha 11 okuženih, oz. prav tako eden več kot dan prej. Je pa v novomeški bolnišnici za posledicami okužbe s covidom-19 omagal še en bolnik.

V Splošni bolnišnici Brežice se po podatkih covid sledilnika zdravi 40 koronavirusnih bolnikov oz. 8 manj kot včeraj. Tri so danes sprejeli na novo, 9 pa so jih odpustili. Na intenzivnem oddelku danes nimajo nobenega kovidnega bolnika, sta pa dva zaradi posledic okužbe umrla.

dodano ob 15.10:

Podatki o številu na novo okuženih 5. 1. 2020 v občinah na našem območju:

Bistrica ob Sotli 3

Brežice 67

Črnomelj 48

Dobrepolje 33

Dolenjske Toplice 5

Ivančna Gorica 49

Kočevje 13

Kostanjevica na Krki 10

Kostel 1

Krško 117

Loški Potok 7

Metlika 19

Mirna 4

Mirna Peč 1

Mokronog-Trebelno 5

Novo mesto 98

Osilnica 0

Radeče 11

Ribnica 32

Semič 13

Sevnica 46

Sodražica 4

Straža 13

Šentjernej 26

Šentrupert 2

Škocjan 3

Šmarješke Toplice 16

Trebnje 17

Velike Lašče 9

Žužemberk 13

R.M.