Tilen Kukman bo spet oblekel dres slovenske rokometne reprezentance

6.1.2021 | 12:15

Tilen Kukman (Foto: MRK Krka)

Novo mesto - Na Madžarskem se bo konec junija začelo mladinsko svetovno prvenstvo, pred tem pa bo ekipa pod vodstvom trenerja Saše Prapotnika opravila še priprave mladinske reprezentance. Na spisku igralcev, ki se bodo ta konec tedna, od 9. do 11. januarja zbrali v Ormožu, je tudi rokometaš MRK KRKA Tilen Kukman, ki je med drugim blestel na klubskem nivoju lige NLB.

20-letni študent drugega letnika kineziologije na Fakulteti za šport v Ljubljani je na 12 ligaških tekmah državnega prvenstva vknjižil 63 zadetkov, bil pa je tudi četrti strelec v članski konkurenci lige NLB.

»Tilen si zagotovo zasluži mesto v reprezentanci, saj je postal eden izmed nosilcev igre v svojem matičnem klubu Krke, kjer kaže zelo konstantno igro. Prepričan sem, da bo tudi dodana vrednost reprezentance,« je o kakovosti Kukmana povedal trener mladinske reprezentance Saša Prapotnik.

Nad vnovičnim vpoklicem v reprezentanco navdušenja ni skrival niti Tilen. Kot je dejal, je to zanj nagrada za prikazane igre in trdo delo na klubskem nivoju, veseli pa se tudi snidenja z reprezentančnimi soigralci.

Reprezentante, ki bodo nastanjeni v ormoškem hotelu, jutri čaka še obvezno testiranje na covid-19, ki ga bo vsak posameznik opravil v domačem kraju, drugo testiranje pa bodo rokometaši opravili še na samem zboru v Ormožu.

Sicer reprezentante čaka skupno šest treningov, kjer bo po besedah trenerja Prapotnika delo usmerjeno zgolj v taktično pripravo na svetovno mladinsko prvenstvo, ki bo med 22. junijem in 7. julijem na Madžarskem, so zapisali v matičnem novomeškem klubu mladega in talentiranega Tilna Kukmana.

R.M.