V brežiški bolnišnici in v novomeškem zdravstvenem domu začeli cepiti zaposlene

6.1.2021 | 13:40

Prvi odmerki cepiv na voljo tudi zaposlenim v brežiški bolnišnici in novomeškem ZD

Brežice/Novo mesto - V osrednji posavski bolnišnici v Brežicah so opoldne le prejeli prvih 90 odmerkov cepiva in ob 13. uri začeli cepiti zaposlene. Za cepljenje se je do zdaj prijavilo 90 zaposlenih, nadaljevali ga bodo jutri in v petek. Cepivo proti covidu-19 so danes prejeli tudi v Zdravstvenem domu Novo mesto in zaposlene začeli nemudoma cepiti.

Direktorica Splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar je povedala, da bodo zaposlene cepili danes do 15. ure, preostale, ki so se odločili za cepljenje, pa še jutri in v petek.

Za cepljenje sicer še zbirajo prijave preostalih še neodločenih zaposlenih. Zaposleni, ki se bodo za cepljenje odločili in prijavili kasneje, pa bodo morali počakati na nove pošiljke cepiva. Vse skupaj imajo zaposlenih 370 sodelavcev, nekaj od teh pa je covid-19 že prebolelo.

Prve odmerke cepiva za zaposlene so sicer pričakovali že v petek, je še dejala Hribarjeva.

Prvi odmerki cepiva za zaposlene tudi v novomeške zdravstvenem domu

Prvo pošiljko cepiva so danes dobili tudi v Zdravstvenem domu Novo mesto. Njegova direktorica Alenka Simonič je navedla, da so dobili 150 odmerkov. Zaposlene so začeli cepiti nemudoma, v četrtek pa bodo cepili še zdravstveno osebje novomeškega doma starejših občanov in varstveno-delovnega centra.

Poskušali bodo cepiti čim več zaposlenih, pri čemer se bodo ravnali po prednostnem štiristopenjskem seznamu – najprej najbolj izpostavljene zaposlene. Zanimanje za cepljenje je za zdaj približno 40-odstotno in še raste, je pojasnila direktorica novomeškega zdravstvenega doma.

Prve odmerke cepiva bodo porabili do konca tedna, nove pa pričakujejo najpozneje prihodnji teden, je še povedala dr. Simoničeva.

R.M./STA