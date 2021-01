Slabo stanje v občini je posledica neodgovornega ravnanja posameznikov

6.1.2021 | 16:50

Sevnica - Z namenom obvladovanja problematike širjenja covid-19 se je včeraj sestal na svoji prvi seji v letošnjem letu razširjeni štab Civilne zaščite občine Sevnica, ki ga sestavljajo predstavniki Civilne zaščite, Občine Sevnica, Zdravstvenega doma Sevnica, Gasilske zveze Sevnica, Policijske postaje Sevnica, Območnega združenja Rdečega križa Sevnica in KŠTM Sevnica. Kot so sporočili z občine Sevnica, štab Civilne zaščite poziva občanke in občane občine Sevnica k upoštevanju zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 in k dvigu nivoja sprejemljivosti cepljenja, kar stroka opredeljuje kot edini način za dolgoročno rešitev situacije.

Regija Posavje ima že dlje časa najslabšo epidemiološko sliko v državi, med občinami z najvišjim številom okuženih je tudi občina Sevnica. Takšno stanje je, kot piše župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, po mnenju zdravniške stroke posledica neodgovornega ravnanja posameznikov ter neupoštevanja zaščitnih ukrepov, kot so socialna distanca, izogib vsem nenujnim stikom, ustrezna nošnja mask in drugi.

»Glede na izkušnje zadnjega obdobja ni pričakovati izboljšanja, če se ne bo v zadostni meri spremenilo tudi ravnanje ljudi. Bolnišnice so zapolnjene, primarno zdravstvo poroča o velikih težavah pri zagotavljanju mest za bolnike, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo,« piše župan.

»V Zdravstvenem domu Sevnica nadaljujejo z izvajanjem množičnega testiranja občanov na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi. Rezultati za dan 4. januar 2021 so zelo slabi, od 101 je bilo pozitivnih 26 odst. primerov. V tem tednu pričakujejo nov velik porast okuženih. Veliko testiranj opravljajo tudi v podjetjih,« še navaja župan in dodaja, da se informacije glede množičnega testiranja sproti osvežujejo tudi na občinski spletni strani: https://www.obcina-sevnica.si/news/1241/15/Dodatno-obvestilo-ZD-Sevnica-mnozicno-testiranje-na-SARS-CoV-2-s-hitrimi-antigenskimi-testi-tudi-v-Krmelju

Kot še sporočajo z občine Sevnica, je Zdravstveni dom Sevnica med prazniki skladno z državnim načrtom opravil prva cepljenja v domovih za starejše. »Pričakuje se še drugi odmerek cepiva in nadaljevanje dinamike cepljenja po prioritetah. Zdravstvena stroka pričakuje pozitiven odziv splošne javnosti k pripravljenosti na cepljenje, predvsem pa tudi spremljanje in sprejemanje strokovnih mnenj,« še pravijo in dodajajo, da širše zaščite zaradi pričetka cepljenja na kratek rok, dokler ne bo dosežen dovolj visok delež precepljenosti, še ni pričakovati, zato je upoštevanje zaščitnih ukrepov vseskozi nujen del vsakodnevnega življenja.

M. L.-S.