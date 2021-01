Nov močnejši potres na Hrvaškem, čutili smo ga po vsej Sloveniji

6.1.2021 | 19:50

Ljubljana - Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 18.01 zabeležili potresni sunek 147 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Petrinje na Hrvaškem. Kot poroča STA, so na Agenciji RS za okolje (Arso) navedli, da je bila po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC) magnituda potresa 5,5. Potres so čutili po številnih drugih krajih na Hrvaškem, pa tudi prebivalci celotne Slovenije.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Arsu.

Po prvih informacijah potres ni povzročil večje gmotne škode.

Kot poroča STA, je zagrebški seizmolog Krešimir Kuk za regionalno televizijo N1 potrdil, da je žarišče potresa znova bilo pri vasi Strašnik v bližini Petrinje. »Opozarjali smo na to. Realno je bilo po tistem močnem potresu z magnitudo nad 6, pričakovati nekaj potresov z magnitudo 4 in 5", je dejal Kuk. Dodal je, da se je potrebno zavedati, da se bodo potresi vrstili še nekaj časa.

Tla v sisaško-moslavški županiji se tresejo vse od 28. decembra, ko so zabeležili potres z magnitudo 5. Od takrat je bilo na tem območju več sto potresnih sunkov, večinoma z magnitudo med 2 in 3. Današnji sunek je bil eden najmočnejših po torkovem uničujočem potresu z magnitudo 6,2, ki je terjal 7 življenj.

M. L.-S.