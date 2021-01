Kje bodo motnje v elektro oskrbi?

7.1.2021 | 07:25

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Poročali smo že, da so se včeraj ob 18.01 spet zatresla tla. Epicenter potresa je bil vnovič v bližini Petrinje na Hrvaškem, 147 km jugovzhodno od Ljubljane. Po podatkih EMSC je bila magnituda potresa – sprva so sicer napovedali 5,5 - znašala 5. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci celotne Slovenije., vendar pa intenziteta potresa ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici.

Sicer pa so dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto v zadnjih 12 urah posredovali 5 klice za nujno medicinsko pomoč in dva za nujno veterinarsko pomoč.

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Brežice pa so v zadnjih 12-ih urah posredovali le dva poziva za nujno medicinsko pomoč.

Motnje v elektro oskrbi

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej sporoča, da danes med 9. in 13.uro ne bo elektrike na območju TP OREHOVICA-VAS.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto pa sporoča, da danes med 12. in 15. ne bo elektrike na območju TP STRAŽNA, med 12. in 13.uro pa še na območju TP DOLŽ.

Iz Distribucijske enote Krško pa so sporočili, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP GORENJE LAKNICE, izvod GORENJE LAKNICE NOVAK in sicer med 11. in 14.uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

R.M.