Na območju novomeškega Zavoda za zaposlovanje rast brezposelnosti lani 11,6 %, na sevniškem 13,9%

7.1.2021 | 10:10

Foto: arhiv DL

Lj/Nm/Sevnica - Število registriranih brezposelnih je leta 2020 upadlo le v eni območni službi Zavoda RS za zaposlovanje, in sicer v murskosoboški za 3 odstotke. Najbolj se je povečalo na območju Kopra in Ptuja, za več kot četrtino.

Lansko leto je bilo glede na območne službe zavoda število registriranih brezposelnih najvišje v Ljubljani 24.820, najnižje pa v Trbovljah 2.654. Poleg območnih služb zavoda v Kopru in na Ptuju so več kot 20-odstotne rasti števila brezposelnih zabeležili še v območnih službah Nova Gorica in Kranj. Na območju Območne enota Zavoda za zaposlovanje Novo mesto je bilo lani 4.012 brezposelnih, oz. 11,6 odstotka več kot lani, na območju OE sevniškega zavoda pa je bilo lani 3.588 brezposelnih, oz. 13,9 odstotka.

Sicer pa se je število brezposelnih v Sloveniji v lanskem letu, ki ga je krojila epidemija covida-19, občutno povečalo. Konec decembra je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih 87.283 iskalcev zaposlitve, kar je 15,9 odstotka več kot leto prej.

R.M.