Krška nuklearka lani proizvedla več kot 6 milijard kWh električne energije

7.1.2021 | 10:20

Foto: NEK Krško

Krško - Nuklearna elektrarna Krško je drugič v obratovalni dobi proizvedla več kot 6 milijard kilovatnih ur električne energije, prvič je bilo to leta 2014, so zapisali na spletni strani NEK-a

Dosežena proizvodnja je bila za dober odstotek višja od načrtovane in je rezultat kakovostno opravljenega remonta v letu 2019, skrbnega obratovalnega nadzora in premišljenega vzdrževanja, pa tudi ugodne hidrologije in z njo povezanim dobrim termodinamičnim izkoristkom elektrarne. Je tudi odraz velike zavzetosti sodelavcev ter učinkovitega in proaktivnega odziva NEK po pojavu pandemije novega koronavirusa.

Letošnji izzivi NEK-a bodo zlasti ohranjanje visoke ravni varnosti in obratovalne učinkovitosti ter uspešna izvedba spomladanskega remonta, zaključevanje projektov Programa nadgradnje varnosti in upravni postopki oziroma presoje podaljšanja obratovalne dobe elektrarne, vse to ob številnih negotovostih nadaljnjega poteka pandemije, so še zapisali v Nuklearni elektrarni Krško.

R.M.