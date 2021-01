Včeraj nekaj manj okužb in žrtev covida-19. V naši regiji več hospitaliziranih. V Krškem 51 okužb!

7.1.2021 | 10:40

S hitrega testiranja v Ivančni Gorici (foto: Gašper Stopar/Občina Ivančna Gorica)

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj ob 18.280 hitrih in PCR testih potrdili 2.663 okužb z novim koronavirusom. Po vladnih podatkih je umrlo še 23 covidnih bolnikov. V bolnišnicah se je včeraj zdravilo 1.169 covidnih bolnikov, kar je osem manj kot dan prej, sedem več pa jih je potrebovalo intenzivno nego, in sicer 189.

Kot je na novinarski konferenci pojasnil Kacin, so včeraj opravili 6.370 PCR testov oz. 586 manj kot dan prej in z njimi potrdili 2.040 novih okužb oz. 562 manj kot v torek, delež pozitivnih testov je bil 32 odstotkov oz. 5,4 odstotka manj kot v torek. Z 11.910 hitrimi antigenskimi testi - v torek so jih opravili 15.238 - pa so včeraj potrdili 623 novih okužb, kar je 129 manj kot dan prej, delež pozitivnih testov je bil 5,2 odstotka oz. višji kot dan prej, ko je ta znašal 4,9 odstotka.

V državi je po podatkih covid sledilnika vseh aktivno okuženih 21.781, kar je 59 več kot dan prej, višje pa je tudi povprečje zadnjih sedmih dni in sicer 1.712,4 okužb v povprečju dnevno v tednu dni.

Kako je v naši regiji?

V Splošni bolnišnici Novo mesto je 93 hospitaliziranih covidnih bolnikov, kar je 5 več kot včeraj, 11 od teh so jih sprejeli danes oz. dva več kot dan prej. Na intenzivnem oddelku zdravijo 14 okuženih oz. enega več kot včeraj, s pomočjo respiratorja pa jih diha 11, kar je enako kot dan prej. V domačo oskrbo so odpustili še 5 covidnih bolnikov oz. dva manj kot včeraj, tako kot včerajšnji dan pa je tudi današnji terjal eno smrtno žrtev.

V Splošni bolnišnici Brežice zdravijo 42 covidnih bolnikov navaja covid sledilnik, oz. dva več kot včeraj. 4 od teh so sprejeli danes. Intenzivne nega tokrat ne potrebuje nihče od hospitaliziranih, so pa enega od kovidnih bolnikov danes odpustili v domačo oskrbo. Žal je tudi v brežiški bolnišnici eden od okuženih virusu danes podlegel.

dodano ob 18.30

In kaj kažejo številke okuženih s koronavirusom za včerajšnji dan na našem območju? Zelo problematično ostaja Posavje. Največ okuženih je bilo zabeleženih v občini Krško (51), sledijo Novo mesto (44), Brežice (43), Sevnica (37), Črnomelj (32), Trebnje (17), Ribnica (16), Kostanjevica na Krki (13), Semič, Žužemberk in Sodražica (po 12), Kočevje (9), Metlika (8), Straža in Mirna (po 7), Škocjan 5, Šentjernej, Dolenjske Toplice, Bistrica ob Sotli in Loški Potok (po 4), Radeče (3) in Mirna Peč (2).

