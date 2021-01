Zabrdje: Optika po pomembnosti ob bok vodovodu

7.1.2021 | 12:00

Zabrdje - Zaradi epidemije novega koronavirusa mnogi delajo od doma, prav tako že več mesecev šola poteka na daljavo. V teh časih se je še bolj pokazala potreba po hitri in zanesljivi internetni povezavi. Prebivalci Zabrdja, ki imajo kabelsko omrežje, si želijo, da bi bili končno na voljo priključki na optično omrežje, ki jih imajo po vseh drugih naseljih občine, omrežje pa bistveno hitrejše in zmogljivejše.

To pobudo je na sejah občinskega sveta že nekajkrat podal svetnik Aleš Starič, ki prihaja iz Zabrdja, kjer ima tudi svoje podjetje. Kot pravi, se nanj obračajo občani, ki tožijo nad počasno povezavo, saj je njihovo omrežje zdaj, ko veliko zadev urejajo po spletu, veliko bolj obremenjeno in zato počasnejše. »Predvsem starši šoloobveznih otrok želijo hitrejše optično omrežje, da bi otroci lahko nemoteno sledili in sodelovali pri pouku na daljavo,« pravi Starič in ob tem izpostavi tudi slab mobilni signal v naselju.

Tudi Domen Gregorič iz podjetja Aklih, si želi boljši mobilni signal in hitrejše internetno omrežje. »Za naše potrebe bi potrebovali prenos podatkov vsaj 50 Mbit/s, a preko obstoječih povezav dosežemo le okoli 8 Mbit/s. Če je istočasno na omrežju več uporabnikov, je vse skupaj še počasnejše. Zadevo rešujemo tako, da uporabljamo mobilni internet, s katerim zakupimo dodaten prenos podatkov. Močno smo odvisni od internetnega signala. Je glavna sestavina oziroma orodje našega dela. Videoklici so zaradi slabega signala večkrat oteženi, kar se je najbolj pokazalo, ko je bil naval na digitalno komuniciranje v času koronakrize povečan,« pojasnjuje Gregorič. Od hitrosti internetne povezave je po njegovih besedah odvisna tudi morebitna širitev podjetja.

Pojasnilo Občine Žužemberk

Na občini pojasnjujejo, da so junija 2009 občine Mokronog - Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk podpisale pogodbo za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO). Pozneje sta k tej pogodbi pristopili še občini Sevnica in Mirna. »Gradnja OŠO je bila prioriteta v naseljih vseh občin, kjer živijo prebivalci in še nimajo zgrajenega sistema za elektronske komunikacije. Pri kandidiranju za nepovratna sredstva in gradnjo OŠO sta naselji Mirna in Zabrdje izpadli, ker sta edini takrat že imeli zgrajen sistem, ki je zagotavljal elektronske komunikacije (kabelska TV). Ta sistem je še zdaj aktiven, upravlja pa ga podjetje T-2,« je sporočila mag. Štefan Velečič z občinske uprave.

